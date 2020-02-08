قادري: صناعة الألبسة الأردنية قادرة على سد حاجة السوق المحلية

عمان- الغد- أكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات،المهندس إيهاب قادري،أن العديد من منتجات وأصناف قطاع صناعة الألبسة والأحذية في الاردن قادرة على تلبية حاجة السوق المحلي من الألبسة سواء من حيث الكم أو النوع، وتعويضه عن أي نقص حاصل في حال توقف المستوردات الصينية جراء انتشار فيروس كرونا.

ووجه القادري دعوته للقطاع التجاري الأردني، ممثلاً بنقابة تجار الألبسة والأقمشة، لاستكشاف الفرص الكامنة في السوق المحلية قبل التوجه والتفكير بأسواق بديلة عن الصين، مؤكداً استعداد القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الألبسة والأحذية بشكل خاص، لفتح آفاق التعاون وتلبية حاجات القطاع التجاري على المدى القصير والطويل، وبكل كفاءة وجودة، وبما يحقق المصلحة للإقتصاد الوطني.

وأكد القادري أن منتجات الألبسة الأردنية استطاعت الولوج الى أكثر من 50 سوق حول العالم، وبحجم صادرات ناهزت 2 مليار دولار خلال العام الماضي، وبالتالي تمتلك القدرات الانتاجية العالية، ونتطلع الى مزيد من التشبيك والترابط مع السوق المحلي من خلال القطاع التجاري، لتصل منتجاتنا الى المستهلك الأردني وتزيد من ثقته بالمنتج المحلي.

وأشار القادري إلى أن ما يحصل في الصين من انتشار لوباء الكورونا، يحمل في طياته فرصاً للاقتصاد الأردني من خلال توجه القطاع التجاري للبحث عن مصادر أخرى لبضائعهم المستوردة من الصين، وبالتالي إمكانية تشبيكهم مع المنتجات المصنعة محلياً والحد من المستوردات الصينية، وبما يسهم بتعزيز حصة المنتج الاردني في السوق المحلية.