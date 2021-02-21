قادش يوقف سلسلة انتصارات برشلونة في “الليغا” بتعادل قاتل

برشلونة – حقق فريق قادش تعادلا قاتلا أمام مضيفه برشلونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”.

وعلى ملعب (كامب نو)، تقدم الفريق الكتالوني أولا عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (ق32) من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة (89) تمكن اللاعب أليكس فرنانديز من إدراك هدف التعادل القاتل للضيوف من ركلة جزاء أيضا.

ونجح قادش في إيقاف سلسلة الفوز المتتالية للبرسا الذي فاز قبل تلك المواجهة في 7 مباريات على التوالي، كما كان يأمل في استغلال تعثر أتلتيكو مدريد، المتصدر، بعد خسارته أمس أمام ليفانتي لتقليص الفارق معه ولكنه لم ينجح في ذلك.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، وقادش إلى 25 نقطة في المركز الـ14.

-(إفي)