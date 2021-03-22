تقارير ألمانية تؤكد اقتراب تشابي ألونسو من قيادة بوروسيا مونشنغلادباخ

برلين – أكدت تقارير رياضية ألمانية اليوم الاثنين اقتراب الإسباني تشابي ألونسو من قيادة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، وفقا لما نشرته صحيفتا “شبورت بيلد” و”بيلد” المحليتين.

وحال توليه المسؤولية، سيكون ألونسو البالغ من العمر 39 عاما هو ثاني إسباني يقود فريق في البوندسليجا، بعد بيب جوارديولا مع بايرن ميونخ.

ويتحدث ألونسو الألمانية حيث كان لاعبا سابقا بصفوف الفريق البافاري بين عامي 2014 و2017 حينما أعلن اعتزاله.

ولم يرغب المدير الرياضي لجلادباخ، ماكس إبريل، في التعليق على هذه التقارير.

وحال تأكد النبأ، سيخلف ألونسو، اللاعب السابق لريال سوسييداد وليفربول وريال مدريد أيضا، المدرب ماركو روزه، الذي سينتقل لقيادة صفوف بوروسيا دورتموند.

ويحل جلادباخ حاليا في المركز العاشر بجدول البوندسليجا، لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقود ألونسو حاليا الفريق الثاني لريال سوسييداد الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني (ب). – (إفي)