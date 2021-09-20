قاسم يروي تفاصيل الوعكة الصحية خلال مباراة الجليل

خالد خطاطبة

عمأن – المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم أسامة قاسم، محبيه عن حالته الصحية، بعد التعب الذي تعرض له خلال المباراة الأخيرة أمام الجليل بدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الحسين إربد بنتيجة 1-0.

وشهدت المباراة تعرض المدرب لارتفاع في الضغط، وشعور بالدوار، ما استدعى مغادرته للمباراة لأكثر من مرة، للخضوع للراحة في غرفة غيار اللاعبين.

وقال قاسم، في تصريح لـ”الغد”، إنه شعر خلال مجريات المباراة، بحالة من الدور، ربما نتجت عن تفاعله مع اللقاء، وتسببت في رفع ضغط الدم.

وأضاف: “أعتقد أن حصوله على جرعة زائدة في العلاج، تسبب في مزيد من الدوار، ما أثر في حالته الصحية، التي عادت واستقرت بشكل جيد”.وأضاف: “الحمد لله حالتي الصحية ممتازة، وما حصل ربما يكون ناتجا عن ضغط العمل”، مشيرا إلى عودته للتدريبات، استعدادا للقاء فريق شباب العقبة بعد غد، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأردن. –أخبار النجوم