قاضي القضاة: استقبال 7 آلاف طلب على رابط إيصال النفقات

عمان- أعلن سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة عن استقبال أكثر من 7 آلاف طلب من خلال الرابط الذي أطلقته دائرة قاضي القضاة السبت الماضي لتمكين المحكوم لهم الراغبين بإيصال مبالغ نفقاتهم نقدا لأماكن سكنهم.

ودعا سماحته المحكوم لهم الذين لا يحملون بطاقة أسرة إلكترونية ولديهم قضايا نفقات منفذة لدى محاكم التنفيذ الشرعية ممن لم يسجلوا حتى الآن، للمبادرة بالتسجيل للاستفادة من هذه الخدمة، لافتا إلى أن الرابط سيكون متاحا حتى مساء يوم الخميس المقبل.

وأشار الربطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى شحن بطاقات الأسرة الإلكترونية لنحو 25 ألف قضية نفقة، وأصبحت المبالغ في حسابات بطاقاتهم بمبلغ إجمالي نحو مليوني دينار.

ولفت إلى أن البريد الأردني سيباشر بتوصيل النفقات بعد فرز الطلبات التي تم استلامها من خلال الرابط، حيث سيتم تدقيقها خلال الأسبوع الحالي، وسيتم الاستمرار بفرز الطلبات التي يتم تقديمها أولا بأول والاستمرار بالتوصيل خلال الأسبوع المقبل.

كما دعا سماحته المحكوم عليهم الراغبين بتسديد ما يترتب عليهم من مبالغ بالاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني التي وفرتها الدائرة على تطبيق إي فواتيركم؛ لتجنب تراكم مبالغ الأحكام عليهم ولتمكين المحاكم الشرعية من إيصال نفقات ذويهم.

وفيما يتعلق باستحقاقات شهر نيسان، أكد قاضي القضاة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتمكن من صرف هذه النفقات في أقرب وقت ممكن في حال استمرار تعطيل المؤسسات وصعوبة الوصول إلى المحاكم، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنفس الآلية التي تم اعتمادها لصرف نفقات شهر آذار، ولا يتطلب إعادة إدخال طلب توصيل للأشخاص الذين سبق أن تقدموا بهذا الطلب، وسيتم اعتماد نفس المعلومات التي تم إدخالها مسبقا.

يشار إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الدائرة تأتي ضمن حزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ القرارات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتزاما منها بتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وخاصة فئة النساء والأطفال وكبار السن مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.(بترا)