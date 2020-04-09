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قاضي القضاة: تمديد استقبال طلبات توصيل النفقات الشرعية

منذ ساعتين

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عمان- أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه عن تمديد فترة استقبال طلبات توصيل النفقات الشرعية من خلال البريد الأردني لغاية الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 12 نيسان الحالي؛ لإعطاء فرصة للذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترة السابقة للاستفادة من هذه الخدمة.
ودعا سماحته في بيان المحكوم لهم بالنفقات الشرعية المبادرة بالتسجيل عبر الرابط www.sjd.gov.jo المنشور على موقع الدائرة، وخلال مدة التمديد، للتمكن من إيصال مبالغ النفقات الشرعية المدفوعة في حساب قضاياهم إلى أماكن سكنهم بواسطة شركة البريد الأردني.
ولفت إلى أنه سيتم اعتماد المعلومات المدخلة من خلال الرابط لغايات صرف النفقات لشهر نيسان في حال استمرار قرار تعطيل المؤسسات.
وفي السياق أكد الربطه إمكانية دفع المبالغ المحكوم بها من قبل المحكوم عليهم بالطرق الإلكترونية من خلال خدمة إي فواتيركم وذلك للتمكن من إيصال هذه النفقات لذويهم وتجنب تراكم مبالغ الأحكام عليهم، وسيتم تحويل أي مبلغ يرد لحساب القضايا التي تخص المحكوم لهم من حملة بطاقة الأسرة الإلكترونية إلى حساب بطاقاتهم. (بترا)

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