قاضي القضاة: تم تحويل النفقات إلى حسابات الأسر المستفيدة من الصندوق تسليف النفقة

قال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة أن صندوق تسليف النفقة قد أنهى اجراءات صرف النفقات الشهرية للأسر المستفيدة من خدمات الصندوق.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم انه تم تحويل هذه النفقات الى حسابات الأسر المستفيدة من الصندوق، حيث بإمكانهم سحب هذه المبالغ عن طريق أجهزة الصراف الالي بواسطة بطاقة العون الالكتروني الخاصة بخدمات الصندوق وذلك اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 19/3/2020 .