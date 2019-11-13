آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

قاضي القضاة يستنكر إطلاق أحد المواطنين أعيرة نارية لتهنئته بمنصبه الجديد – فيديو

منذ 38 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان- استنكر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطه تصرف أحد الضيوف بإطلاق عيارات نارية بشكل فردي وغير مسؤول عند وصوله إلى منزله، حيث تواجد عدد من أهل المنطقة لتهنئته بالثقة الملكية باختياره قاضيا للقضاه.
وأكد سماحة الشيخ أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات لا يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية ومقاصدها.

وأشار إلى ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية والتقيد بالقوانين والتعليمات، مضيفا أنه يؤكد على الدوام في مختلف المناسبات على ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية التي توافق الأردنيون على محاربتها.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على اطلاق العيارات النارية.

مقالات ذات صلة

مصاب بـ”جريمة جرش الأثرية” يروي تفاصيل جديدة (فيديو)

منذ ساعتين

لماذا يسعى الزعماء العرب إلى عقد شراكات استراتيجية مع روسيا؟

منذ ساعتين

البترا: 16 عاما على إعادة تأهيل قرية “الجي التراثية” وما تزال مغلقة (فيديو)

منذ ساعتين

“حرة الزرقاء”: التخليص على 38 مركبة كهربائية الشهر الماضي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock