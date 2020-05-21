قاضي القضاة يعمم آلية العودة للعمل في المحاكم الشرعية

عمان- الغد– عمم سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الخميس، لجميع المحاكم الشرعية آلية العودة للعمل في المحاكم الشرعية وساعات الدوام، بناء على قرار رئيس الوزراء مباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية أعمالها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار.

وجاء ذلك على النحو الآتي: أولا: تباشر جميع المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها أعمالها كالمعتاد في جميع اختصاصاتها اعتباراً من 26/5/2020.

ثانيا: أ- يكون يوم السبت يوم عمل رسمي لقضاة وموظفي القضايا اعتبارا من 30/5/2020 وحتى نهاية دوام يوم السبت 4/7/2020 لنظر القضايا التي تؤجل لهذا اليوم، ويقوم رئيس كل محكمة بتنسيق العمل بين أصحاب الفضيلة وتكليف العدد اللازم من الموظفين لتسيير أعمال نظر القضايا وبالحد الأدنى اللازم في هذا اليوم.

ب- تكون ساعات الدوام يوم السبت في كافة محاكم المملكة التي تنظر القضايا من الساعة التاسعة وحتى الثالثة بعد الظهر.

ثالثا: باستثناء محكمة عمان الشرعية القضايا تعتبر القضايا المحدد لها مواعيد لنظرها في الفترة من 16/3/2020 ولغاية 21/5/2020 مؤجلة حكماً إلى المواعيد المحددة في الجدول المرفق وتتخذ المحاكم القرارات القضائية بما يتوافق مع الجدول المشار إليه، وذلك للتيسير على الأساتذة المحامين والخصوم لمعرفة مواعيد جلسات قضاياهم التي كان مقرراً انعقادها أثناء فترة تعطيل المحاكم الشرعية.

رابعا: يترك لكل محكمة ووفقاً للإجراءات المعتادة تقدير النظر في الطلبات والأمور المستعجلة.

خامسا: يستكمل سريان المدد والمواعيد الموقوفة من تاريخ 18/3/2020 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك اعتباراً من تاريخ 26/5/2020 تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء مباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية أعمالها سنداً للفقرة الخامسة من البند أولاً من أمر الدفاع رقم (5) المشار إليه أعلاه.

سادسا: تراعي المحكمة معايير السلامة العامة في جميع مرافق المحكمة بما فيها قاعات المحاكمة من حيث تحديد عدد الحضور في مرافق المحكمة والتباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وإغلاق البوفيهات والتأكيد على منع التدخين في مباني المحاكم وعدم السماح لمن ليس له جلسات أو معاملات في المحاكم من دخول مبنى المحاكم والمكوث فيها.

سابعا: تراعي المحكمة المتطلبات الواردة في الدليل الإرشادي للعودة للعمل الذي أقره مجلس الوزراء وعممه على الدوائر والمؤسسات الرسمية وخارطة طريق العودة للعمل الصادر عن هذه الدائرة المنبثق عن الدليل الإرشادي المذكور والذي سيتم تزويد المحاكم به إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل محكمة.

ثامنا: بخصوص المحاكم الشرعية الابتدائية التالية: تمدد ساعات الدوام فيها للساعة الخامسة:( صويلح، ناعور، سحاب، الرمثا،الكورة، بني كنانه، الشونة الشمالية، عجلون، بني عبيد، الرصيفة، السلط، ديرعلا، الشونة الجنوبية، الكرك، المزار الجنوبي، معان، الطفيلة، مأدبا، العقبة، جرش)، وينظم العمل فيها على النحو التالي:تخصص الفترة الصباحية من الساعة 8.30 -12 لأعمال التوثيقات، وتخصص الفترة من الساعة (12 ظهرا) ولغاية الساعة (الخامسة بعد الظهر ) لنظر القضايا وذلك حتى تاريخ 7/7/2020 ووفقا لجدول تأجيل القضايا المشار إليه في البند (3).

تاسعا: فيما يتعلق بمحكمة عمان الشرعية القضايا يعتمد لها جدول تأجيلات خاص للقضايا، وذلك نظرا لإجراءات انتقال المحكمة للمبنى الجديد الواقع في شارع الشهيد مقابل صرح الشهيد بناية رقم ( 103 ).

عاشرا: يكلف رؤساء المحاكم بمتابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه وتقيد الموظفين والمراجعين بها.