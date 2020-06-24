قاضي القضاة يفتتح مجمع المحاكم الشرعية

عمان- الغد- افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة اليوم الأربعاء، مجمع المحاكم الشرعية في منطقة عرجان في العاصمة عمان.

ويضم المجمع محاكم القضايا، التركات، التوثيقات إضافة الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

وبين سماحته أن الانتقال الى المجمع الجديد واستحداث محكمة توثيقات عمان الشرعية للمنطقة الوسطى ضمن المجمع يأتي ضمن الخطة الاسترتيجية لدائرة قاضي القضاة الهادفة الى تعزيز سبل الوصول الى العدالة وتبسيط وتسهيل الاجراءات وتوفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات.

واكد الربطة ان افتتاح هذا المجمع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع الخطط الحكومية في إطار منظومة متكاملة من التطوير على البنى التحتية من خلال توفير قاعات محاكمة ملائمة، مزودة باللوازم والتجهيزات الفنية، والانظمة الكترونية، و وسائل تقنية حديثة، مشيرا الى ان وجود هذا التنوع في الاختصاصات ضمن مجمع واحد يساهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، ويعزز الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرفق القضاء ضمن مشاريع محور العدل والتشريع 2025.

وبين سماحته أن المساحة الكلية لمجمع المحاكم الجديد الواقع في منطقة عرجان – شارع الشهيد مقابل صرح الشهيد تبلغ 2640 مترا مربعا، والذي يتميز بسهولة الوصول اليه نظرا لقربه من الخدمات ووجود مواقف للسيارات، كما يوفر متطلبات الخدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بلغت مساحة المبنى القديم 1107 أمتار مربعة.

وقال سماحته ان المجلس القضائي الشرعي عمل على رفد محاكم المجمع بعدد من قضاة الشرع الشريف بنسبة زيادة وصلت إلى 50 بالمئة، بما يسهم في زيادة سرعة الفصل في الدعاوى وانجازالاعمال، وبما يسهم في تقصير امد التقاضي وتوفير بيئة تقاضي تحقق افضل معايير رضا متلقي الخدمة.

يشار الى ان الدائرة قاربت على انجاز مشروع قصر عدل شرعي في محافظة العقبة، والعمل جار على طرح عطاء تنفيذ مشرع قصر عدل شرعي في محافظة الكرك، وتم تخصيص عدد من قطع الأراضي لغايات انشاء قصور عدل شرعية في مختلف المحافظات في سياق ترشيد الانفاق وتجويد الخدمات وتوفير بيئة مناسبة للتقاضي وتحقيق معايير الخدمة الفضلى للمراجعين نظرا لارتفاع كلف الإيجارات مقارنة بمستوى الخدمات في المباني المستاجره حاليا.

وأوضح سماحته أن هذه الإجراءات تاتي ضمن حزمة متكاملة من المشاريع التي تعمل دائرة قاضي القضاة على إنجازها ضمن المحاور المختلفة التي تشمل التشريعات والبنى التحتية والخدمات، حيث انهت الدائرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مشروع هندسة إجراءات ما يزيد على 47 خدمة والتي سيتم العمل على التحول الرقمي فيها خلال العام الحالي، إضافة الى ارشفة ما يقارب سبعة ملايين وثيقة ضمن مشروع التحول الالكتروني، وغيرها من المشاريع التي تعمل الدائرة على إنجازها لتعزيز مرفق العدالة وتهيئة بيئة تقاضي تحقق معايير العدالة الناجزة.

حضر الافتتاح رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ سعود السلامين .