قاطرة أردنية تشارك في تعويم الباخرة الجانحة بقناة السويس

احمد الرواشدة

العقبة – اكد مصدر بحري في العقبة عن مشاركة قاطرة بحرية ترفع العلم الاردني في الجهود الرامية إلى تعويم الباخرة التي اغلقت قناة السويس منذ الاربعاء الماضي.

وقال المصدر ان هذه القاطرة هي احدى القاطرات البحرية ترفع العلم الاردني والمسجلة لدى الهيئة البحرية الاردنية تشارك في الجهود المبذولة من قبل السلطات المينائية وهيئة قناة السويس في جمهورية مصر الشقيقة لتعويم السفينة البنمية EVER GIVEN والتي جنحت في قناة السويس صباح يوم الاربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت المنطقة حيث ادى جنوح السفينة الى إغلاق القناة امام حركة الملاحة البحرية.

يذكر ان هذه القاطرة هي واحدة بين ٦ قاطرة تعمل في مجال التنقيب عن النفط في البحر الابيض والبحر الأحمر ومسجلة لدى الهيئةالبحرية الأردنية وترفع العلم الاردني و بقدرة محركات كبيره تصل إلى اكثر من ٥٠٠٠ حصان وهذه واحده من هذه القاطرات والتي تتمتع بمستوى فني يضاهي القاطرات التي ترفع اعلام دول متقدمة حيث تخضع للكشف من قبل كوادر الهيئة البحرية.