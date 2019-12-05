قتيلان بإطلاق نار في قاعدة عسكرية بهاواي

واشنطن– قتل عنصر في البحرية الاميركية شخصين بالرصاص واصاب ثالثا بجروح، اليو الخميس، في حوض السفن الحربية التابع لقاعدة بيرل هاربور في هاواي، قبل ان يقدم منفذ الهجوم على الانتحار، بحسب ما أعلن العميد البحري روبرت تشادويك، أحد مسؤولي القيادة البحرية في هاواي في تصريح لقناة هاواي نيوز ناو التلفزيونية المحلية.

وقال تشادوك، إن القتيلين والجريح هم موظفون مدنيون لدى وزارة الدفاع الأميركية، مشيرا إلى أن الجريح نقل إلى المستشفى وهو في حال مستقرة.

وأفاد بان مطلق النار هو عضو في البحرية الأميركية، متمركز في الغواصة النووية الهجومية “يو إس إس كولومبيا”، وأنه أقدم على فتح النار وأصاب ثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع، قبل أن يقتل نفسه.

وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب الذي يحضر جلسات قمة الناتو في لندن بالحادث.

يذكر ان الحادث يأتي قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى الهجوم الياباني على بيرل هاربور إبان الحرب العالمية الثانية، في 7 كانون الأول1941، وكان ذلك السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية. – (بترا)