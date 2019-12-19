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“قامات” تحيي الذكرى 30 لرحيل الكاتب غالب هلسا

منذ 17 دقيقة
متحدثون في ندوة تستذكر الكاتب غالب هلسا في الذكرى 30 لرحيله - من المصدر
متحدثون في ندوة تستذكر الكاتب غالب هلسا في الذكرى 30 لرحيله - من المصدر

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عمان – الغد – بحضور وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي والأمين العام هزاع البراري ومدير المركز الثقافي الملكي مفلح العدوان، أقيمت أمس الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي ضمن فعاليات برنامج “قامات” ندوة حول الكاتب الأردني الكبير غالب هلسا؛ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على رحيله.

الندوة التي أقيمت على فترتين وحضرها صحفيُّون ومهتمّون وأصدقاء للراحل الكبير، أضاء المتحدثون فيها على سيرة الراحل هلسا مستذكرين محطَّات من حياته ومارِّين على منجزه الأدبي والفكري.

جانب من حضور ندوة تستذكر الكاتب غالب هلسا في الذكرى 30 لرحيله - من المصدر
جانب من حضور ندوة تستذكر الكاتب غالب هلسا في الذكرى 30 لرحيله – من المصدر

وتحدَّث إلياس فركوح عن غالب هلسا بين القصَّة والنوفيلا، وفخري صالح عن الرواية وعوالمها عند الراحل هلسا، ود. موفق محادين عن غالب هلسا مفكِّرا؛ حيث ترجم وألَّف منتجا فكريا فلسفيا، وتناولت د. سلوى العمد مرحلة بيروت في حياة غالب هلسا، فيما استذكر خيري الذهبي علاقته الشخصيَّة بالراحل ولحظات رحيله الأخيرة.

وتهدف وزارة الثقافة ضمن برامجها الجديدة إلى الانتصار للمثقَّف الأردني الذي ترك بصمة مضيئة في تاريخنا، وتسليط الضوء على مفردات وطنيَّة ساهمت في بناء المنجز الحضاري وتقديم الاستثنائي والمميز.

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