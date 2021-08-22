قانونية الأعيان تقر مشروع مُعدّل الكسب غير المشروع

عمان – الغد – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، كما ورد من مجلس النواب.

جاء القرار خلال اجتماع اللجنة وبحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وقاضي محكمة التمييز ورئيس دائرة إشهار الذمة المالية الدكتور فؤاد درادكة، ومجموعة من الخبراء القانونيين: الدكتور نوفان العجارمة، والدكتور نعمان الخطيب، والمحامي راتب النوايسة، والمحامي أحمد قطيشات.

حيث جاء المشروع وفقاً لأسبابه الموجبة، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطع تعليلها قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

كما يأتي مشروع القانون لإنشاء سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية وتمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الدخول اليه والاطلاع على محتوياته وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروات أي من الخاضعين لأحكام القانون، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الإلكتروني وبقاعدة البيانات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ويأتي المشروع أيضًا لإلزام كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار إلكتروني، إضافة للإقرار الورقي عن ذمته المالية وتحديد المواعيد التي يتم تقديم الاقرارات فيها، ولمنح الهيئة القضائية المشكّلة بمقتضى أحكام القانون مهمة فحص الإقرارات المقدمة إلى دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقها ودراستها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.

كما يأتي لإيجاد التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال نشر الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة اشهار الذمة المالية وفقا لأسس ومعايير وآليات تحدد بمقتضى نظام.

حيث أوصت اللجنة خلال الاجتماع برفع توصية للحكومة عبر رئاسة المجلس، تقتضي بتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة النظر في منظومة الرقابة في الإدارة العامة وتشريعاتها ومؤسساتها واختصاصاتها، بهدف معالجة التداخل في اختصاصات الهيئات الرقابية، ومعالجة كثرة الجهات الرقابية عبر دمجها وتوحيدها.