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“قانونية النواب” تنظر بقضايا إحالة وزيرين سابقين للنيابة العامة

منذ 44 دقيقة
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اجتماع سابق للجنة القانونية في مجلس النواب - أرشيفية

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عمان – الغد – باشرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين بدار مجلس النواب برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، النظر في القضايا المحالة لها من النائب العام بخصوص الاذن بإحالة وزيري الأشغال العامة والإسكان والبيئة السابقين، سامي هلسة وطاهر الشخشير، إلى النيابة العامة.

وكان العودات قال خلال جلسة لمجلس النواب أمس، إن اللجنة تسلمت كتابا من رئيس المجلس عاطف الطراونة، فور تشكيلها، قبل نحو اسبوعين، موضحا أنها اعطت الأولوية للتشريعات أولا.

وأضاف ان اللجنة ستنظر بطلبي “السماح واعطاء اذن الملاحقة بحق الوزيرين”، موضحا أن “الطلبين وردا خلال العطلة التشريعية. وأثناء العطلة لا يحق للجنة مناقشة أي أمر تحت قبة البرلمان”.

وأشار العودات “إلى أن رئيس المجلس أبلغه بورود الطلبين إليه، فور وصولهما وتم التفاهم على ان ننتظر للدورة العادية، وتم الاحتفاظ بالطلبين في مكتب الأمين العام”.

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