آخر الأخبارالغد الاردني

قانونية وادارية الأعيان تقر مُعدّل قانون القوات المسلحة كما ورد من النواب

منذ 3 ساعات
من اجتماع اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس الأعيان - بترا
من اجتماع اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس الأعيان - بترا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمّان – وافقت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس الأعيان، على القانون المُعدّل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اللجنة المشتركة التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، واللجنة الإدارية، التي يرأسها العين مازن الساكت، اليوم الخميس، بحضور العميد إبراهيم الجبور من مديرية شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأمين عام مجلس الأعيان علي الزيود.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع مُعدّل القانون، بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفية لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والإلحاق، ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الواقع العملي.

ويأتي المشروع أيضًا، لتنظيم منح الإجازة الدراسية والإجازة بدون راتب، ولتعديل مقدار المكافآت، التي تمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية. -(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

إحباط تهريب 40 حبة مخدرة وضبط 30 كغم حشيش و5 أسلحة

إحباط تهريب 40 حبة مخدرة وضبط 30 كغم حشيش و5 أسلحة

منذ ساعتين
كلب وقطة يتنافسان على بقايا طعام

وزارة الصحة للمواطنين: لا تخافوا من قطط وكلاب الشوارع في الأردن

منذ ساعتين
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا

“الأمم المتحدة الإنمائي” يطلق مختبر تسريع لتعزيز جهود أهداف التنمية المستدامة

منذ 3 ساعات
سجن - تعبيرية

“ملايين التكسي”: التوقيف بدل التكريم.. وتهمة الاحتيال للسائق والمالك

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock