قانونيون: قرار المحكمة الدستورية لا ينطبق على اتفاقية الغاز

هديل غبون ونادين النمري

عمان- أثار صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2020 في عدد خاص بالجريدة الرسمية المنشور في 11 من الشهر الحالي، جدلا حول انعكاسات القرار قانونيا وحقوقيا ومتطلباته التشريعية لاحقا، فيما أكد حقوقيون وقانونيون أن القرار حسم مرتبة الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني، وأن القرار لا علاقة له باتفاقية الغاز مع إسرائيل، التي صدر فيها قرار سابق للمحكمة الدستورية في 2019 لصالح الاتفاقية.

ويقضي قرار المحكمة رقم 1 لسنة 2020، بعدم جواز إصدار قانون أو تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة أن وقعت عليها، وأنه لا يجوز لمجلس الوزراء إصدار قانون وفق الأطر التشريعية، بما قد يتعارض برمته مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون.

خبراء قانونيون أكدوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بجواز إصدار قانون أو تشريع يلغي أو يعدل اتفاقية سبق للمملكة أن وقعت عليها، “لا ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة جلوبال إنرجي، كون اتفاقية الغاز موقعة بين شركة حكومية أردنية وشركة خاصة أجنبية وليست بين دول”.

وجاء قرار الدستورية الذي نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية، ردا على سؤال حكومي عما إذا “كان للمعاهدات الدولية قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، وما دام ان هذه المعاهدات تم إبرامها والتصديق عليها واستوفت الإجراءات المقررة اتخاذها؟”.

وأكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة، قائلة إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى إبرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.

وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

الخبير في القانون الدستوري، ليث نصراوين، قال، إن تفسير المحكمة الدستورية أكد المبدأ القضائي الراسخ بأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني، استنادا إلى اجتهاد سابق لمحكمة التمييز.

وأشار نصراوين إلى أن المحكمة الدستورية من صلاحياتها إصدار قرار تفسيري من هذا النوع، استنادا إلى المادة 59/2 من الدستور، التي ينعقد فيها الاختصاص بالتفسير، لمجلس النواب أو مجلس الوزراء أو مجلس الأعيان، وقامت المحكمة بتفسير المادة 33 من الدستور بناء على طلب مجلس الوزراء.

كما أشار إلى أن المادة 33 من الدستور، كانت قد خضعت لأكثر من تفسير دستوري سواء من خلال المجلس العالي لتفسير الدستور أو لاحقا من المحكمة الدستورية في جزئيات مختلفة.

وفيما رأى نصراوين أن القرار “صدر على عجالة”، قال إن أهميته تتمثل في التأكيد على “سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني”، فيما لم يعتبر أن القرار قد يشكّل “ثورة في حقوق الإنسان”.

ورأى نصراوين كذلك، أن صدور القرار التفسيري، قد يرتبط “بسؤال النواب” للحكومة التقدم بمشروع قانون يلغي العمل باتفاقية الغاز مع اسرائيل عبر اتفاقية وادي عربة، وقال إن الربط ليس مباشرا مع اتفاقية الغاز بل مع اتفاقية وادي عربة والتساؤل حول إجراء أي تعديل أو إلغاء يخالف معاهدة السلام، والقرار جاء ليؤكد على أن لا يجوز إصدار أي قانون يخالف الأردن أو يتعارض مع اتفاقية السلام، وغيرها من الاتفاقيات.

من جهته، قال المحامي والحقوقي، محمد قطيشات، إن المحكمة الدستورية أصدرت في 22 أيلول (سبتمبر) 2019 القرار رقم 2 لسنة 2019، وحسمت فيه الجدل القانوني لصالح الإبقاء على اتفاقية الغاز، بالاستناد إلى المادة 33 من الدستور.

أما عن حيثيات القرار قانونيا، فجدد قطيشات قوله إن القرار تاريخي، لاعتبارات عديدة من بينها، أنه جاء بمثابة “نص دستوري” حسم مرتبة المعاهدات الدولية في التشريع الأردني، في الوقت الذي كانت الاجتهادات القضائية المتعلقة بذلك يمكن الرجوع عنها.

ولكن المسألة الأكثر دقة كما يرى قطيشات، أن لا يكون هناك قانون يعارض الاتفاقيات الدولية، مبينا أن المعاهدات هي التي يجب أن تكون الحكومة أو الأردن قد وقع عليها ومرت بمراحل التصديق بقانون من خلال مجلس الأمة، وقال، “بالتالي المعاهدة التي حملت تصديق البرلمان يجب أن لا يعارضها القانون والعكس صحيح”. وينبّه قطيشات هنا بالقول، إن ذلك لا يعني أن الحكومة الأردنية “ملزمة” بالتصديق على الاتفاقيات، مشيرا إلى أن العهدين الدوليين لم تتم المصادقة عليهما (بموجب قانون) رغم نشرهما في الجريدة الرسمية في 2006، مضيفا، “قد تختار الحكومة أن لا تعرض العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للمصادقة على البرلمان”.

وأشار قطيشات إلى أن الأصل في الحكومة المصادقة على أي معاهدة تمس حقوق الأردنيين، وفي حال تمت المصادقة على المعاهدات الدولية، حينها يتوجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون مثلا، معدل لقانون التنفيذ يلغي حبس المدين وأي نصوص مقيدة لمنح الجنسية ويمنح حقوق أبناء الأردنيات وأي قضايا حقوقية تتعلق بالمرأة والطفل بالمرأة.

وفي السياق ذاته، يذهب الخبير في القانون الدستوري، سيف الجنيدي، إلى القول إن القرار التفسيري الرابع للمادة 33 من الدستور الأردني، من شأنه أن يحدث تطورا على منظومة حقوق الانسان برمتها في البلاد، ولكن وفق اشتراطات “محددة”، مؤكدا أن القرار الدستوري بحد ذاته جاء ليسلّم “ضمنا” بالقرارات التفسيرية الثلاثة السابقة التي صدرت في 1955 و1962 (صدرا عن المجلس العالي لتفسير الدستور) وفي 2019 (صدر عن المحكمة الدستورية) حول الآلية الدستورية للمصادقة أو الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما اعتبر الجنيدي أن القرار في الشق الثاني من تفسيره، جاء “ليحسم الجدل” حول مكانة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في الوقت الذي كانت المسألة محصورة باجتهادات محكمة التمييز، ما يعني أن القرار اليوم يتمتع “بقيمة دستورية” وليس اجتهادات قضائية.

وقال الجنيدي، “الآن منح القرار التفسيري الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من الأردن بموجب قوانين، قيمة أسمى من القوانين العادية”.

وعن مفهوم مخالفة هذا القرار التفسيري، يمكن وفقا للجنيدي الوصول إلى النتيجة التالية بأن “الاتفاقيات الدولية التي تم الانضمام إليها أو المصادقة عليها بقانون، لا تتمتع بأي مكانة قانونية في النظام القانوني الوطني وبالتالي لا يلجأ للاحتجاج بها أمام القضاء الوطني”.

وعن الاشتراطات التي يوجبها القرار التفسيري في تعزيز منظومة حقوق الانسان، قال الجنيدي، إنها تتمثل أولا في استكمال المصادقة على بقية الاتفاقيات الدولية، حيث يتوجب عرض 5 اتفاقيات على البرلمان وإصدارها في قانون، مثل اتفاقيات حقوق الطفل وذوي الاعاقة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية سيداو واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى مراجعة التشريعات الوطنية لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.

وقال، “لن يكون هناك تقدم في منظومة حقوق الانسان ما لم تتفعّل هذه الاجراءات.

وبرأي الجنيدي، فإن القرار التفسيري قبل صدوره، لم يكن هناك ما يجيز إلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل، على ضوء قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور وأن تقديم مجلس النواب طلبا لتشريع قانون يلغي اتفاقية الغاز، هو “خلط بين السبيل الدستوري والرقابي لمجلس النواب”.

الخبير القانوني، أيمن هلسة، قال، “إن اتفاقية الغاز هي بين شركة أجنبية خاصة وشركة حكومية بالتالي هي ليست اتفاقية دولية تخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية أو تخضع للمادة 33 من الدستور الأردني، كما أن الأصل كون هذه الاتفاقية موقعة بين شركتين أن تخضع لقانون الدولة (الأردني) وليس أي قانون لدولة أخرى”.

وتابع، “في حال كانت الحكومة طلبت التفسير كي يساعدها في تبرير عدم إلغاء اتفاقية الغاز فإنني أرى أن الطرح غير موفق وليس ذي علاقة”، موضحا أن “اتفاقية الغاز هي عقد كأي عقد استيراد لمواد أولية أو أساسية أخرى تحتاجها الدولة، أي أنها عقد مستلزمات وليست اتفاقية دولية بين دول، ولا علاقة لها بالمادة 33 من الدستور”.

وتتفق الخبيرة القانونية المحامية نور الإمام مع هلسة في الرأي، مبينة “حيث ان المحكمة الدستورية فسرت المادة 33 من الدستور بأنه لا يجوز اصدار قانون يتعارض برمته مع اتفاقية مصادق عليها، كما انه لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي ما ورد في المعاهدة”.

وأضافت، “اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انرجي، كما ان قرارا سابقا صادرا في ايلول (سبتمبر) 2019 من المحكمة الدستورية اعتبر ان “الاتفاقية بين شركتين لا تعتبر اتفاقية دولية بالمعنى المقصود في المادة 33 من الدستور، حيث ان الاتفاقيات الدولية يجب ان تكون بين حكومات وبهذا يخرج عن الاطار اي اتفاقية تعقد بين الحكومة او أشخاص طبيعيين أو معنويين او فيما بينهم”. وتلفت الامام الى أن القرار الصادر من الدستورية العام 2019 اعتبر ان الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة للحكومة لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور”.

وتقول، “بناء على ما تقدم، فإن القرار الذي صدر حديثا عن المحكمة الدستورية لا ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة جلوبال انرجي كونها ليست اتفاقية دولية”، مشيرة الى أنه “بناء على هذا فالقرار لا يزال متاحا أمام مجلس النواب بالتقدم بقانون يقيد أحكام اتفاقية الغاز كونها ليست اتفاقية مبرمة بين دول وفق التفسير الذي جاء في قرار المحكمة الدستورية للعام 2019”.

وكان مجلس النواب أحال إلى الحكومة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقترحا لمشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وأعطاه صفة الاستعجال، بعد تصويت بالأغلبية على توصية من اللجنة القانونية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، فإن المقترح “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز من إسرائيل.. وأي شركة خاصة ستستورد ستأخذ ترخيص استيراد، والوزارة محظور عليها أن تعطي رخصة”.