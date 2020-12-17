قانون البؤر الاستيطانية”يقر بالتمهيدية”

اسرائيل هيوم

جدعون الون

أقرت الكنيست بكامل هيئتها امس بالقراءة التمهيدية بأغلبية 60 ضد 40 نائبا، مشروع قانون بعنوان “نسيج الحياة” لتسوية الاستيطان الفتي الذي بادر اليه رئيسا لوبي بلاد اسرائيل في الكنيست النائبين بتسلئيل سموتريتش من يمينا وحاييم كاتس من الليكود.

ويقضي مشروع القانون انه بموجب تعليمات طاقم المهمة الخاصة الذي تشكل بقرار من الكابينت في 2017، ستستكمل السلطات المؤتمنة على التخطيط في يهودا والسامرة اجراءات التسوية للاحياء والمستوطنات بملكية الدولة والتي تحتاج الى تسوية.

وفي فترة التسوية سيتلقى كل السكان الذين يسكنون في هذه الاماكن كل الخدمات البلدية، بما في ذلك ربطهم بشبكات المياه والكهرباء. كما يقترح بأن ترى الحكومة في الاحياء والمستوطنات هذه كمواقع معترف بها بما في ذلك بشأن تحويل الميزانيات والمساعدات في البنى التحتية وفي اقامة مباني التعليم والمباني العامة.

وفي الشروحات لمشروع القانون جاء أن “حكومة اسرائيل قررت تسوية مكانة المباني والاحياء التي اقيمت في يهودا، والسامرة وفي غور الاردن في اثناء العشرين سنة الاخيرة، ولكن تنفيذ القرار يتأخر، رغم أنه مرت أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ القرار”.

وقال وزير الاستيطان تساحي هنغبي ان “يمكن للكنيست أن تتحد دون ائتلاف ودون معارضة، اناس يوجد لهم قلب لبلاد اسرائيل. لتعزيز قبضتنا في بلاد اسرائيل الغربية. للقانون يوجد معنى فقط اذا ما اجزناه بالقراءات الثلاثة”.

وكان بين مؤيدي القانون ايضا ثلاثة مندوبين من أزرق أبيض، الوزيرة بنينا تمنو شطا، الوزيرة عومر ينكلبتش والنائبة ايلا شاي فزان.