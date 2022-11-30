قانون معدل لقانون الجنسية يخص المواطنات المتزوجات من غير أردنيين

أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون الجنسيّة الأردنيّة لسنة 2022م؛ وذلك بهدف تحقيق الانسجام بين النُّصوص المتعلِّقة باستعادة الجنسيَّة، ولمنح الأردنيَّة المتزوجة من غير أردنيّ التي تخلَّت عن جنسيتها الأردنيّة وحصلت على جنسيّة زوجها بالتبعيّة حقّ استعادة جنسيتها الأردنيّة دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجيَّة.

كما أقرَّ المجلس مشروع قانونٍ معدِّلٍ لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022م؛ بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهنٍ لا إلى فئات، فضلاً عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحدَّدة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء استراتيجيّة أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة (2022- 2030)، والتي تهدف إلى تهيئة حيّزٍ يمكن أن يجمع بين الوزارات والمؤسسات الحكوميّة والمنظّمات الدوليّة ومنظّمات المجتمع المدني، لبناء حوارٍ بنّاء بين جميع الشركاء والاستفادة منه في رسم خارطة طريق تفضي إلى أساليب شفّافة في حوكمة الأراضي، وتضمن حقوق جميع فئات المجتمع.