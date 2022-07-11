قبة حديدية و16 ألف شرطي لحماية بايدن خلال زيارته لإسرائيل

أطلق رئيس الوزراء يائير لبيد، تصريحات أكدت المعلومات التي نشرت في تل أبيب ويستدل منها أنه سيطرح أمام الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل بعد غد الأربعاء، مطلبين يتعلقان بالمشروع النووي الإيراني، هما: العودة إلى فرض عقوبات مشددة وإعادة طرح الخيار العسكري بوضوح.

وقال لبيد، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد: «إننا نشهد بداية أسبوع تاريخي، حيث سيهبط هنا في يوم الأربعاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو خير الأصدقاء الذين امتلكتهم دولة إسرائيل منذ تأسيسها في الحلبة السياسية الأميركية». وشدد على أن الزيارة ستركز على المخاطر والفرص على حد سواء. بينما تركز المناقشات بالدرجة الأولى على الملف الإيراني. واعتبر أن كشف إيران السبت عن استمرارها في تخصيب اليورانيوم من خلال أجهزة طرد مركزي متقدمة، يتنافى بشكل مطلق مع الاتفاقيات التي أبرمتها. داعيا لأن يكون الرد الدولي حازماً، بمعنى العودة إلى مجلس الأمن وتطبيق آلية العقوبات بأشد قسوتها.

وشدد على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في حرية العمل الكاملة، دبلوماسيا وبشكل عملياتي، في كفاحها ضد البرنامج النووي الإيراني. وشكر الرئيس بايدن بهذه المناسبة، على عدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني. علماً بأن إيران تقف وراء حزب الله، وتدعم حماس، وخلايا إيرانية حاولت مؤخراً قتل سياح إسرائيليين في مدينة إسطنبول.

وأضاف لبيد أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في حين يحاول البعض استهدافها، وأن أجهزتها الأمنية قادرة على الوصول إلى كل شخص، في كل مكان. وأن إسرائيل ستجري حواراً مع الرئيس وفريقه «بخصوص توسيع رقعة التعاون الأمني إزاء كافة التهديدات».

وقال لبيد إن طائرة الرئيس بايدن ستغادر إسرائيل، يوم الخميس، متجهةً نحو المملكة العربية السعودية. وأضاف أن «إسرائيل تمد يدها لكافة دول المنطقة وتدعوها لإقامة العلاقات معنا ولتغيير مسار التاريخ من أجل أطفالنا».

يذكر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجري تحضيرات غير مسبوقة من أجل تأمين وتنظيم زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ وصوله إلى تل أبيب، بعد ظهر الأربعاء، وطيلة 40 ساعة يمضيها في إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

وضمن هذه الاستعدادات، أجرى الجيش الإسرائيلي، الأحد، مناورة عسكرية شملت حركة نشطة لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي بإشراف مسؤولي الحراسة الأميركيين. وقد شوهدت الطائرات الإسرائيلية، خلال التدريب، في سماء مدينة بيت لحم الفلسطينية التي سيلتقي فيها بايدن مع الرئيس محمود عباس.

وأكدت مصادر أمنية في تل أبيب، أن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة، ستكون في حالة تأهب قصوى. وسيتم وضع بطاريات القبة الحديدية في حالة تأهب عند مختلف المناطق الحدودية تحسبا لأي طارئ. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن حالة تأهب تشمل تجنيد أكثر من 16 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين وتنظيم الزيارة، وأطلقت الشرطة اسم «الدرع الأزرق 3» على نشاطها وتجهيزاتها.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان عممته على وسائل الإعلام، أنه خلال أيام الزيارة المرتقبة من 13 وحتى 15 من الشهر الجاري، ستشهد طرقات البلاد تغييرات على حركة السير، خصوصاً في منطقة مطار بن غوريون والقدس ومختلف الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة المركز والقدس.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه «بالإضافة إلى نشر القوات في الميدان بدءا من ظهر يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة، ستعمل مراكز التحكم ومراكز الشرطة لضمان القيادة والسيطرة الفعالة على مجريات الأمور».

ويتضح من برنامج الزيارة، أن بايدن سيبدأ زيارته، بعد ظهر الأربعاء، بطقوس متواضعة في مطار بن غوريون، حيث سيستقبله الرئيس يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء لبيد، ويتوجهون معا إلى قاعدة عسكرية للتعرف على طريقة صناعة بطارية القبة الحديدية للصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات.

ثم يتوجه بايدن إلى متحف ضحايا المحرقة النازية المعروف باسم «يد واسم» في القدس الغربية، ويلتقي هناك مع مجموعة من الناجين من المحرقة.

وفي اليوم التالي، الخميس، يجري بايدن ولبيد المحادثات السياسية، ثم يلتقيان معا في مؤتمر قمة افتراضي، بواسطة تطبيقات الشبكة الإلكترونية، مع كل من رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. ثم يعقد جلسة مع رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المعروف بموقف سلبي منه. ثم يلتقي الرئيس هيرتسوغ، وبعدها يشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية اليهودية، المعروفة باسم «مكابيا».

وسيخصص بايدن يوم الجمعة للفلسطينيين، فيزور مستشفى في القدس الشرقية المحتلة من دون مرافقة إسرائيلية، ثم يتوجه إلى بيت لحم للقاء عباس. ثم يعود إلى مطار بن غوريون، حيث يقام له حفل وداع، بمشاركة لبيد وهيرتسوغ. الرشق الأوسط