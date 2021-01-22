قبل الذهاب للنوم.. المسموحات والممنوعات من الأطعمة

علاء علي عبد

عمان – بالرغم من أننا لطالما سمعنا عن ضرورة التوقف عن الطعام قبل ساعتين على الأقل من موعد نومنا، إلا أنه، وحتى نكون واقعيين، فخلال فصل الشتاء ولياليه الباردة لا بد وأن يجد المرء في نفسه الرغبة من حين لآخر بأن يتناول وجبة ليلية خفيفة، أو ما يمكن أن نطلق عليه وجبة “سناك”.

لكن، وحتى لا نعرض أنفسنا لاحتمالية عدم الحصول على النوم المريح والكافي لحاجاتنا، ينبغي علينا أن نحسن اختيار ما نتناوله من طعام في تلك الوجبة تحديدا، وذلك لكونها الأقرب لموعد نومنا ولأننا لا نريد أن نعتاد عليها يوميا فما أتحدث عنه هنا يتعلق بوجبة ليلية خفيفة نحتاجها بين الحين والآخر.

وفيما يلي سأتحدث عن بعض الخيارات المسموح أن تتضمنها هذه الوجبة الخفيفة وعن الخيارات الأخرى التي يفضل أن نتجنبها قدر الإمكان: