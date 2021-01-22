قبل الذهاب للنوم.. المسموحات والممنوعات من الأطعمة

علاء علي عبد
عمان – بالرغم من أننا لطالما سمعنا عن ضرورة التوقف عن الطعام قبل ساعتين على الأقل من موعد نومنا، إلا أنه، وحتى نكون واقعيين، فخلال فصل الشتاء ولياليه الباردة لا بد وأن يجد المرء في نفسه الرغبة من حين لآخر بأن يتناول وجبة ليلية خفيفة، أو ما يمكن أن نطلق عليه وجبة “سناك”.
لكن، وحتى لا نعرض أنفسنا لاحتمالية عدم الحصول على النوم المريح والكافي لحاجاتنا، ينبغي علينا أن نحسن اختيار ما نتناوله من طعام في تلك الوجبة تحديدا، وذلك لكونها الأقرب لموعد نومنا ولأننا لا نريد أن نعتاد عليها يوميا فما أتحدث عنه هنا يتعلق بوجبة ليلية خفيفة نحتاجها بين الحين والآخر.
وفيما يلي سأتحدث عن بعض الخيارات المسموح أن تتضمنها هذه الوجبة الخفيفة وعن الخيارات الأخرى التي يفضل أن نتجنبها قدر الإمكان:
- الموز: لو شعرت أن صوت شهيتك يمنع عنك الهدوء اللازم للاستغراق بالنوم فاعلم أن تناول الموز يعد خيارا جيدا إلى حد كبير. فالموز يحتوي على مادة (تريبتوفان)، وهي عبارة عن حمض أميني من فوائده مساعدة المرء على الاستغراق بالنوم. وإلى جانب هذا، فالموز يكون غالبا حلو المذاق، وبالتالي فإنه يستطيع كبح شهيتك تجاه الحلويات. أي أن الموز يؤدي مهمة مزدوجة؛ فمن جهة يساعدك على النوم ومن جهة أخرى يساعدك على الاكتفاء به وعدم اللجوء للحلويات الأخرى.
- سمك السالمون أو التونا: أعلم بأن احتمالية أن تلجأ لسمك السالمون أو التونا كوجبة خفيفة قبل النوم ضعيفة جدا، لكن لو حرصت على أن تتضمن وجبة العشاء التي تتناولها هذه النوعية من الأسماك فستزيد من احتمالية حصولك على ساعات نوم هادئة ومريحة. فإلى جانب احتواء هذه الأسماك على مادة التربتوفان التي ذكرتها لك في النقطة الأولى، فهذه الأسماك تحتوي أيضا على فيتامين (ب6) الذي يعد أساسيا لإنتاج هرمون (ميلاتونين) الذي يعد مهما جدا في مسألة زيادة القدرة على الاستغراق بالنوم بشكل مريح.
- البروكلي: على الرغم من أن البروكلي والقرنبيط والمفلوف تعد مفيدة للجسم وغنية بالألياف، لكنها لا تعد الخيار الأفضل لتناولها قبل الخلود للنوم. السبب بهذا أن هذه الخضروات من المرجح أن تمنعك من النوم براحة لأنها تتميز بكونها غنية بالألياف، وهذا يجعل الجسم يحتاج لوقت أطول لهضمها بشكل كامل.
- الكافيين: لعلك تقول في ذهنك “وما الجديد، فالجميع يعلم هذا الأمر”. لكن، تمهل قليلا فأنا لم أقل تجنب شرب القهوة، بل أتحدث عن الكافيين وهي مادة قد تكون موجودة بأشكال متعددة وجذابة لوجبة مسائية خفيفة. فالشوكولاته والمشروبات الغازية تحتويان على نسب متفاوتة من الكافيين وهي مادة تزيد من صعوبة الاستغراق بالنوم، وبالتالي فهذه الأشياء ليست الخيارات المثلى للوجبات الليلية الخفيفة.