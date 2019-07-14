قبل السفر .. تدابير هامة لحماية بياناتك الحساسة

سان فرانسيسكو- أوصت مؤسسة الحدود الإلكترونية “EFF” الأمريكية باتخاذ التدابير الهامة التالية لحماية البيانات الحساسة قبل السفر لقضاء العطلة الصيفية:

– التشفير: ينبغي تشفير الهاتف الذكي بأكمله أو القرص الصلب الخاص بجهاز اللاب توب.

وبالنسبة لهواتف iPhone، يتم ذلك تلقائيا عبر كلمة المرور. وبالنسبة لأجهزة أندرويد، يتعين ضبط هذه الخاصية من خلال الإعدادات.

ويتم التشفير بحواسيب ماك بوك عبر خاصية Filevault، أما حواسيب ويندوز فيتم تشفيرها عبر خاصية Bitlocker أو برنامج Veracrypt المجاني.

– نسخة احتياطية: يتعين قبل الشروع في السفر إنشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات الموجودة على الأجهزة، التي سيتم اصطحابها في الرحلة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب لوحية أو لاب توب، وبذلك يتم حماية البيانات في حال فقدان الجهاز.

– حذف البيانات أو الاستعانة بمصادر خارجية: في حال اصطحاب الجهاز المعتاد يجب حذف أكبر قدر ممكن من البيانات بدءا من رسائل البريد الإلكتروني مرورا بسجل المتصفح وصولا إلى المستندات.

يراعى أن ماسحات بصمة الإصبع أو الوريد أو القزحية أو الوجه ليست آمنة مثل كلمات المرور القوية

وبدلا من ذلك، يمكن الاستعانة بمصادر خارجية على شبكة الإنترنت، مع مراعاة تشفيرها.

– يمكن الاستعانة بالتطبيقات، التي يمكنها إخفاء المستندات أو الصور، كما يمكن أيضا إعداد أقسام مخفية على القرص الصلب لجهاز اللاب توب.

– هاتف ذكي للسفر: يمكن التفكير في اصطحاب هاتف ذكي لا يشتمل على بيانات حساسة طوال فترة الرحلة.-(د ب ا)