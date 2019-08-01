قبل دخولك الجامعة.. انتبه لهذه الأشياء

علاء علي عبد

عمان- لطالما كان الحديث عن الجامعة بطريقة نمطية مكررة، فهي ببساطة فترة قصيرة يعيشها الطالب؛ حيث لا يكون لديه أي مسؤولية في الواقع، لكنه أمام العالم يبدو بصورة ذلك الفتى الناضج الذي بدأ مرحلة استقلاليته وتحمل مسؤولياته.

الواقع أن الحياة الجامعية ليست بهذه الصورة المحدودة، فالناس غالبا ما يتجنبون الحديث عن المصاعب التي يمكن لأي طالب مواجهتها أكاديميا أو حتى نفسيا. لذا سنستعرض فيما يلي بعضا من الأشياء التي غالبا ما يتم تجنب الحديث عنها: