قبل دخولك الجامعة.. انتبه لهذه الأشياء

علاء علي عبد
عمان- لطالما كان الحديث عن الجامعة بطريقة نمطية مكررة، فهي ببساطة فترة قصيرة يعيشها الطالب؛ حيث لا يكون لديه أي مسؤولية في الواقع، لكنه أمام العالم يبدو بصورة ذلك الفتى الناضج الذي بدأ مرحلة استقلاليته وتحمل مسؤولياته.
الواقع أن الحياة الجامعية ليست بهذه الصورة المحدودة، فالناس غالبا ما يتجنبون الحديث عن المصاعب التي يمكن لأي طالب مواجهتها أكاديميا أو حتى نفسيا. لذا سنستعرض فيما يلي بعضا من الأشياء التي غالبا ما يتم تجنب الحديث عنها:
- ستمر بأوقات تشعرك بالوحدة: الحديث هنا يتعلق بمن يدرسون بجامعات بعيدة عن مكان سكنهم، أو ربما حتى خارج دولتهم أصلا. في هذه الحالة سيشعر الطالب بداية بلذة مميزة لهذا الموضوع كونه أصبح يملك الاستقلالية والتصرف بالطريقة التي يراها صحيحة بدون الرجوع لأخذ إذن والديه مثلا. لكن هذه الاستقلالية لها جانب آخر متعب أيضا؛ فلو انتقل الطالب ليعيش بعيدا عن بيئته فسيجد صعوبة في التأقلم، وسيشعر بالوحدة كونه يتواجد في مكان لا يعرف أحدا فيه. لكن هذا لا يعني الاستسلام، بل يعني أن الطالب عليه أن يتحلى بمزيد من الصبر حتى يتمكن من التآلف مع محيطه. وأهم نصيحة هنا أن يسعى الطالب لتطوير نفسه بالشكل الصحيح، فبهذه الطريقة سيجد أن من يشبهونه سينجذبون إليه بدون الحاجة لأن يبحث عنهم.
- علاقاتك ستتغير بمرور الوقت: ما قد يجهله الكثيرون أن العلاقات التي تنشأ بين الطلاب في بداية دخولهم الجامعة، أو حتى العلاقات التي نشأت بينهم خلال دراستهم الثانوية، ستكون على الأرجح غير دائمة. فعند دخول الجامعة تتغير اهتمامات زملاء المدرسة، وفي بداية دخول الجامعة يكون الطالب بحاجة للتعرف على الأجواء المحيطة به، فتراه ينشئ العديد من العلاقات التي بدورها قد لا تستمر معه كون اهتماماته واهتمامات زملائه ستتغير بعد أن يكونوا قد تأقلموا بالفعل مع جو الدراسة الجامعي. لكن هذا لا يعني عدم إنشاء صداقات بل بالعكس، فالصداقات تعد السلاح الأهم لمواجة مشاعر الوحدة التي تحدثت عنها في النقطة السابقة.
- تجنب السعي لنيل إعجاب الآخرين: تضم الجامعة أشخاصا من بيئات وثقافات وربما قيم مختلفة عن بعضهم بعضا. لكن لو لم يأخذ الطالب هذه النقطة بعين الاعتبار فسيجد نفسه منساقا بدون أن يشعر للسعي لنيل إعجاب بعض الأشخاص الذين لفتوا نظره لأناقتهم مثلا أو للسيارات الفارهة التي يأتون بها للجامعة. على الطالب تجنب مثل هذا الأمر، فكما ذكرت بداية، أن البيئة التي تربى بها كل شخص وما تحمله من قيم وأفكار قد لا تناسب الجميع، لذا فالأفضل اهتمام المرء بنفسه فقط، خصوصا في سنته الجامعية الأولى، وذلك ليمنح نفسه الفرصة ليعتاد الجو الجامعي وبالتالي يحسن اختياراته.