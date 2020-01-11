آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

قبل “السوبر” .. زيدان لم يخسر أي نهائي مع ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

جدة (السعودية) – يمثل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ضمانة نجاح بالنسبة للفريق الملكي، في ظل فوزه بجميع النهائيات التي خاضها كمدرب للميرينغي.

ويواجه زيدان تحديا جديدا بخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية يوم غد الأحد، حيث خرج المدرب منتصرا من كل المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها ريال مدريد تحت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في كانون الثاني (يناير) 2016.

وبعد شهور من بداية مشواره كمدرب للفريق الأول للملكي، ودون خبرة في دوري الأبطال، فاز بلقب التشامبيونزليغ عقب تغلب ريال مدريد على أتلتيكو في ميلانو لموسم 2015/2016 وهو ما تكرر مرتين آخرتين متتاليتين أمام يوفنتوس في كارديف وليفربول بكييف.

بالإضافة إلى ذلك، فاز زيدان بلقب الدوري المحلي ومرتين بكأس السوبر الأوروبي ومرة بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ومرتين بمونديال الأندية.

ويمكن أن يُحرز زيدان في السعودية لقبه العاشر كمدير فني لريال مدريد، عندما يواجه “الروخي بلانكوس” في جدة يوم غد الأحد. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

تغريدات .. فالكاو يتوعد المنافسين ورونالدينيو يحتفل مع شقيقه

منذ 39 دقيقة

برشلونة يُخطط لتعيين تشافي مدربا له خلفا لـ فالفيردي

منذ ساعة واحدة

حرمان مشجّعين لمانشستر سيتي 5 أعوام بعد إساءات عنصرية

منذ ساعة واحدة

لقب احترافي أول للروسية ألكسندروفا بدورة شينزين الصينية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock