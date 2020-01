جدة (السعودية) – يمثل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ضمانة نجاح بالنسبة للفريق الملكي، في ظل فوزه بجميع النهائيات التي خاضها كمدرب للميرينغي.

ويواجه زيدان تحديا جديدا بخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية يوم غد الأحد، حيث خرج المدرب منتصرا من كل المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها ريال مدريد تحت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في كانون الثاني (يناير) 2016.

ON THIS DAY: In 2016, Zinedine Zidane was appointed manager of Real Madrid.

He is the only manager in history to win three consecutive Champions League finals. pic.twitter.com/1L1wADnjm6

— Squawka Football (@Squawka) January 4, 2020