جدة (السعودية) – يمثل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ضمانة نجاح بالنسبة للفريق الملكي، في ظل فوزه بجميع النهائيات التي خاضها كمدرب للميرينغي.

ويواجه زيدان تحديا جديدا بخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية يوم غد الأحد، حيث خرج المدرب منتصرا من كل المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها ريال مدريد تحت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في كانون الثاني (يناير) 2016.

ON THIS DAY: In 2016, Zinedine Zidane was appointed manager of Real Madrid. He is the only manager in history to win three consecutive Champions League finals. pic.twitter.com/1L1wADnjm6 — Squawka Football (@Squawka) January 4, 2020

وبعد شهور من بداية مشواره كمدرب للفريق الأول للملكي، ودون خبرة في دوري الأبطال، فاز بلقب التشامبيونزليغ عقب تغلب ريال مدريد على أتلتيكو في ميلانو لموسم 2015/2016 وهو ما تكرر مرتين آخرتين متتاليتين أمام يوفنتوس في كارديف وليفربول بكييف.

بالإضافة إلى ذلك، فاز زيدان بلقب الدوري المحلي ومرتين بكأس السوبر الأوروبي ومرة بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ومرتين بمونديال الأندية.

ويمكن أن يُحرز زيدان في السعودية لقبه العاشر كمدير فني لريال مدريد، عندما يواجه “الروخي بلانكوس” في جدة يوم غد الأحد. (إفي)