قبل كل شيء تجميد التشريع

هآرتس

أسرة التحرير

في خطابه أول من أمس دعا رئيس الدولة اسحق هرتسوغ الطرفين اللذين يوجدان على شفا صدام للاتفاق على “وقف النار”، وطلب من الائتلاف عدم طرح التعديلات التشريعية للقراءة الاولى. وفي نفس الوقت طرح مشروع حل وسط، مثابة وثيقة مباديء تتعلق بخطة اضعاف جهاز القضاء، واقترح على الطرفين استخدامها كاساس للمفاوضات، بل انه طرح نفسه كوسيط.

رغم أن الحل الوسط للرئيس يبقي الكثير من المشاكل في “الإصلاح” على حالها، رد قادة المعارضة بالإيجاب على اقوال هرتسوغ واعربوا عن استعدادهم للحوار. فقد قال رئيس المعارضة يئير لبيد ان “المخطط الذي عرضه الرئيس “جدير” وشدد على أنه يجب العمل حسب خطة الرئيس واجراء بحث في اقتراحه في الكنيست في مقر الرئيس في اطار لجنة رئاسية، استنادا الى المباديء الخمسة التي عرضها هرتسوغ.

بيني غانتس هو الاخر قال انه “يحيي الرئيس. رفاقي… وأنا سندخل… الى حوار توافقات على اصلاح حقيقي”. ولكن، لبيد وغانتس على حد سواء شددا على ما هو واضح من تلقاء ذاته لكل ذي نزاهة: شرط لكل حوار هو الوقف الفوري للتشريع. قبل كل شي توقف النار وعندها فقط يكون ممكنا خوض مفاوضات.

ان رد الائتلاف على اقتراح هرتسوغ جاء أمس في لجنة التشريع. فقد تجاهل اعضاؤها رئيس الدولة، ردوا باحتقار دعوته لوقف النار وأقروا تعديلين على القانون الاساس: القضاء، واللذين يشكلان حجر زاوية للانقلاب على النظام الذي يديرونه: تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة ومنع العليا من التدخل في القوانين الاساس. في المساء، دون خجل، توجه وزير العدل يريف لفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان الى لبيد وغانتس لاجل التنسيق “لهذا المساء” لقاء حوار في محاولة للوصول الى حل وسط، “بدون شروط مسبقة”، برعاية الرئيس. في الصباح يهاجمون وفي المساء يريدون الحوار. خير فعل لبيد إذ اوضح بان “الشرط الضروري لبدء حوار وطني هو وقف فوري لكل اجراءات التشريع لزمن محدد يجرى فيه الحوار بوساطة الرئيس.

اما ذروة الوقاحة فقد حطمها كعادته رئيس الوزراء نتنياهو الذي هاجم المعارضة وأمر قادتها بالتوقف عن “دهورة الدولة عن قصد الى الفوضى” واضاف بان “معظم مواطني إسرائيل يريدون حوارا موضوعيا”. نتنياهو مرة اخرى يقلب الامور رأسا على عقب: لو كانت حكومته معنية بـ “حوار موضوعي” وبـ “وحدة”، لكانت جمدت فورا التشريع. طالما لا يفعلون هذا فهذا مجرد حكي فاضي، تسويف وقت يفيدهم فقط لمواصلة تفكيك الدولة.

الاحتجاج يجب أن يستمر، يتعزز ويتسع إلى أن يحسم الأمر لدى هذه الحكومة: الجمهور لن يوافق على الوقوف جانبا حين يشهد ائتلافا ساحقا يدمر الدولة.