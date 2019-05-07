قبل موقعة “أنفيلد”.. سواريز يسترضي جماهير ليفربول

أبوظبي– بعد سيل من الانتقادات الموجهة إليه، قال مهاجم برشلونة الإسباني حاليا وليفربول الإنجليزي سابقا لويس سواريز، إنه لن يحتفل إذا سجل هدفا في ملعب “أنفيلد” عندما يلتقي الفريقان، مساء الثلاثاء.

وكان النجم الأوروغواياني قد احتفى بهدفه ضد فريقه السابق، عندما افتتح التسجيل في “كامب نو” لصالح برشلونة، الأسبوع الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما أثار استياء جماهير الضيوف.

وقال سواريز للصحفيين: “لن أحتفل إذا سجلت هدفا في أنفيلد”، وفقا لما ذكرته صحيفة “إل موندو ديبورتيفو”.

وتابع: “لم أحتفل عندما سجلت هدفا في شباك أياكس أمستردام الهولندي (فريق سواريز الأسبق) في ملعبهم، وسأفعل نفس الشيء في ملعب ليفربول. العودة إلى هنا أمر مميز للغاية وأنا ممتن للغاية للفريق الأحمر على ما قدمه لي خلال فترة تواجدي معه”.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على ليفربول، بعد أن حقق فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة الأربعاء، في ذهاب نصف النهائي.

وعن توقعاته بشأن مباراة العودة، قال سواريز: “عندما يلعب ليفربول في أنفليد، تشعر بأن لديهم لاعب إضافي على أرض الملعب، لذلك ينبغي علينا أن نركز أكثر. يجب أن نكون مهتمين جدا بجميع التفاصيل، فنحن نعرف أنهم سيضغطون علينا، لذلك علينا ألا نرتكب أخطاء سخيفة أو نفقد الكرة في الأماكن الخطرة”.

وختم: “كانت نتيجة مباراة الذهاب قد خادعة ويجب أن نلعب بهدوء، لأن أداءنا في روما في الموسم الماضي لم يكن جيدا، ولا يمكننا تكرار ذلك حتى لا نقع في نفس الخطأ مرة أخرى”.

وكان سواريز يشير إلى خروج برشلونة الموسم الماضي على يد روما الإيطالي في دور الثمانية من البطولة ذاتها، عندما فاز بطل إسبانيا على ملعبه ذهابا بنتيجة 4-1، ثم خسر إيابا بثلاثية نظيفة. ” سكاي نيوز”