قبل نهائي درع اتحاد كرة القدم السبت

عمان – الغد – تقام عند االساعة 6.30 مساء يوم السبت مباراتي قبل نهائي درع الاتحاد لموسم 2020.

وفي المباراة الاولى التي يحتضنها ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، يواجه شباب الاردن نظيره الوحدات، فيما يلتقي الصريح مع الرمثا على ستاد الحسن باربد، حيث يتضح مع نهاية المباراتين هوية “فارسا” المشهد الختامي للنسخة الـ 33، الذي سيحدد موعده لاحقاً.

وحسب التعليمات، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراتي قبل النهائي بالتعادل، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة.

ووصل الصريح لقبل النهائي بعد ان تصدر فرق المجموعة الاولى، فيما نال الرمثا ريادة “الثانية”.

وعلى الطرف الاخر، تأهل شباب الاردن بعد ان تصدر فرق المجموعة الثالثة، فيما وصل الوحدات للمربع الذهبي بعد ان حسم المقعد المخصص لصاحب افضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث، وبفضل فارق الاهداف عن الفيصلي الذي عادله بمجموع النقاط.

ويعتبر الوحدات حامل لقب البطولة الاخيرة التي اقيمت بالعام 2017، الاكثر تتويجاً بـ9 مرات، ثم الفيصلي 7، الرمثا 5، الحسين 3، شباب الاردن 2، الجزيرة 2، عمان 2، واليرموك وكفرسوم مرة واحدة لكل منهما.

يذكر ان اتحاد الكرة حدد الجوائز المالية المخصصة لصاحبي المركزين الاول والثاني في البطولة، حيث يحصل صاحب المركز الاول على جائزة مالية بقيمة 15 آلف دينار، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية بقيمة 10 آلف دينار.