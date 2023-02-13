قبل وبعد.. صور تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال بتركيا

نورداغي التركية بعد الزلزال A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر يوم الاثنين، الموافق 6 شباط، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. منظر يطل على أنطاكيا التركية قبل الزلزال مشهد يطل على أنطاكيا التركية بعد الزلزال المدمر * * * منظر يطل على مدينة البستان في محافظة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال المباني المنهارة في منطقة البستان في كهرمان مرعش التركية بعد الزلزال المدمر * * * جامع كورتولوش – كنيسة القديس غريغور الأرمنية سابقا، في غازي عنتاب التركية، قبل الزلزال جامع كورتولوش – كنيسة القديس غريغور الأرمنية سابقا، في غازي عنتاب التركية، بعد الزلزال المدمر * * * منظر يطل على مدينة أديامان التركية قبل الزلزال مشهد لمدينة أديامان التركية بعد الزلزال * * * الجامع الكبير في أنطاكيا، محافظة هاتاي التركية، قبل الزلزال الجامع الكبير في أنطاكيا، محافظة هاتاي التركية * * * منظر جوي لمدينة كهرمان مرعش التركية قبل الزلزال منظر جوي لمدينة كهرمان مرعش التركية ما بعد الزلزال * * * جامع حبيب النجار في أنطاكيا التركية قبل الزلزال جامع حبيب النجار في أنطاكيا التركية ما بعد الزلزال * * * منتزه غولباشي، قبل الزلزال في التركية مدينة غولباشي بعد الزلزال في التركية 3:35 م2023-02-13 شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة