برشلونة – اضطر نادي برشلونة في العام 1918 لتأجيل مباراة ودية له في مدريد، بسبب الأنفلونزا الإسبانية، بينما كان 8 من لاعبيه غير قادرين بسبب المرض على المشاركة بالمباراة أمام الفريق، الذي أصبح لاحقا ريال مدريد.

وذكرت صحيفة (سبورت)، أن رئيس النادي الكتالوني وقتها، هانس جامبر، طلب تأجيل المباراة بسبب إصابة نصف لاعبي الفريق، ما يشبه بعض الشيء الوضع الذي يعيشه عالم الرياضة ومجالات أخرى الآن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ووافق نادي مدريد حينها على هذا التأجيل بسبب انتشار ما عرف لاحقا بـ”جائحة إنفلونزا 1918″ أو “الانفلونزا الإسبانية” بين أفراد الكتيبة الكتالونية، بعدما خاض الفريقان مباراة ودية سابقة، المواجهة التي لاقت وقتها بعض الاهتمام ولكنها عرفت بعدها بمائة عام بـ”الكلاسيكو” وأصبحت أهم مباراة كرة قدم في العالم.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة تعليق نشاطه بناء على توصيات طبية، بسبب تفشي مرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا جائحة.

وجاء ذلك عقب قرار تعليق منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني لنفس السبب. (إفي)