آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

قبل 100 عام .. تأجّلت مباريات بسبب “جائحة إنفلونزا 1918”

منذ 5 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – اضطر نادي برشلونة في العام 1918 لتأجيل مباراة ودية له في مدريد، بسبب الأنفلونزا الإسبانية، بينما كان 8 من لاعبيه غير قادرين بسبب المرض على المشاركة بالمباراة أمام الفريق، الذي أصبح لاحقا ريال مدريد.

وذكرت صحيفة (سبورت)، أن رئيس النادي الكتالوني وقتها، هانس جامبر، طلب تأجيل المباراة بسبب إصابة نصف لاعبي الفريق، ما يشبه بعض الشيء الوضع الذي يعيشه عالم الرياضة ومجالات أخرى الآن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ووافق نادي مدريد حينها على هذا التأجيل بسبب انتشار ما عرف لاحقا بـ”جائحة إنفلونزا 1918″ أو “الانفلونزا الإسبانية” بين أفراد الكتيبة الكتالونية، بعدما خاض الفريقان مباراة ودية سابقة، المواجهة التي لاقت وقتها بعض الاهتمام ولكنها عرفت بعدها بمائة عام بـ”الكلاسيكو” وأصبحت أهم مباراة كرة قدم في العالم.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني الجمعة تعليق نشاطه بناء على توصيات طبية، بسبب تفشي مرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا جائحة.

وجاء ذلك عقب قرار تعليق منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني لنفس السبب. (إفي)

مقالات ذات صلة

الفيصلي يكشف رسمياً عن هوية مدربه الجديد

منذ 20 دقيقة

إرتفاع عدد لاعبي “NBA” المصابين بفيروس كورونا

منذ 29 دقيقة

تغريدات .. معلول يشكر السوريين وموراتا يستجم مع عائلته

منذ 36 دقيقة

أندية الدرجتين الأولى والثانية تُطالب اتحاد الكرة بالشمولية في الرعاية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock