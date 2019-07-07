قبل 12 عاماً .. “النشامى” ينال الاشادة في مواجهة “الثور” الإسباني

خالد تيسير العميري

عمان – قبل 12 عاما وتحديداً يوم 7 تموز (يوليو) من العام 2007، إلتقى “نشامى” المنتخب الوطني للشباب مع نظيره المنتخب الإسباني لحساب مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، التي استضافتها كندا آنذاك خلال الفترة الممتدة من 30 حزيران (يونيو) إلى 22 تموز (يوليو)، في يوم استثنائي بتاريخ الكرة الأردنية.

المباراة التي خسرها “نشامى” الشباب أمام “الثور” الإسباني بنتيجة (2-4)، في لقاء أقيم على ملعب “سوانغارد برنابي” بحضور 10 آلاف مشجع وبقيادة الصافرة الكولومبية هرناندو بويتراغو، لم تُغط على الصورة المثالية التي ظهر عليها المنتخب الوطني “سفير العرب” في مونديال الشباب، فما قدّمه اللاعبون عكس مدى تطوّر الكرة الأردنية، التي أثبتت تواجدها مع منتخبات المجموعة الثانية “اسبانيا، زامبيا، الأوروغواي”، والتي كانت تُمثّل مختلف المدارس الكروية في ظل فارق الإمكانات والقدرات الفنية والبدنية.

وسجل عبدالله ذيب ولؤي عمران هدفي “النشامى”، فيما سجل للإسبان اللاعب أدريان لوبيز 3 أهداف “هاتريك” وماركوس “هدفا”، حيث شهدت المباراة تواجدا كبيرا لكوكبة من نخبة اللاعبين الإسبان الذين يحترفون اليوم مع كبار أندية “القارة العجوز”، يتقدمهم الحارس آدان، المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وضمّت تشكيلة المنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب المحلي جينس ميلنديز، كذلك، المدافع جيرارد بيكيه المحترف بصفوف برشلونة الإسباني، وخافي غارسيا متوسط ميدان ريال بيتيس، ولاعب الوسط “المهاجم” غرانيرو المحترف في صفوف نادي إسبانيول، وخوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في المقابل، كانت تشكيلة “النشامى” تحت قيادة المدرب الدنماركي آنذاك “يان بولسن” وعاونه المدرب الوطني عيسى الترك، زاخرة بالمواهب والأسماء الشابّة التي ما تزال تصول وتجول في ملاعبنا المحلية والعربية، ومنها: حماد الأسمر، أنس بني ياسين، بهاء عبدالرحمن، عبدالله ذيب، أنس حجي، محمد الباشا، رائد النواطير، عدنان سليمان، لؤي عمران، علاء الشقران، طارق صلاح.

“حدث في مثل هذا اليوم”.. عام سيمضي وآخر قادم، لكن أكثره توهّجا كان بأقدام “النشامى الشباب” بعدما فرضوا حضورھم في “موندیال كندا”، رغم خروجھم من الدور الأول لبطولة كأس العالم، غير أن نتائجھم أبھرت المتابعین، لا سیما وأنھا التجربة العالمیة الأولى لھذا المنتخب الشابّ والكرة الأردنية بمجملها.

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