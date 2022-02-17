قبول استقالة وزيرين من الحكومة الكويتية

صدر مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، بحسب ما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المركز اليوم، أنه صدر أيضاً مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة.

كما تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

وكان الوزيران قدما استقالتيهما أمس الأربعاء إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. (بترا)