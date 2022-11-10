أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب قبول 264 طلب ترشح لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة محمد خير الرواشدة، إن لجان الإشراف بدأت ومنذ تسلمها طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة، بتدقيق هذه الطلبات والبت بها وفقا للقانون ونظام غرف التجارة، حيث تم قبول 264 طلبا.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، أشار الرواشدة إلى رفض 4 طلبات لأسباب تتعلق بنقص الوثائق مثل عدم المحكومية، ورخصة المهن، وتغيير قطاع، وعدم الحضور شخصيا عند تقديم الطلب، وعدم إرفاق وصل مالي.

وشدد على أن لجان الإشراف تتمسك بالالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة، خصوصا عدم مخالفة التعليمات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية الضامنة لعدالة المنافسة، مؤكدا تمسك الهيئة بالقانون فيصلا في جميع إجراءاتها.

وبين أن جميع الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تضمن معايير النزاهة والحياد في أي انتخابات تديرها وتشرف عليها، وكذلك معايير منح الفرص للمتنافسين، لافتا إلى أن من حق أي مترشح متضرر تقديم الاعتراض لدى لجنة الإشراف، المشكّلة من قبل الهيئة في غرف التجارة.

وأكدت الهيئة في بيانها، أنها أعلنت جميع الإجراءات الناظمة لعملية الترشح لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، قبل الموعد المقرر للترشح والذي بدأ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي والتي تستند إلى قانون ونظام غرف التجارة النافذ، وتعاملت مع المدد القانونية المتعلقة بمرحلة الترشح بشفافية تامة، وفقا للإطار الزمني الناظم لعملية الترشح، حيث إنه لا يقبل أي طلب ترشح أو معززات لهذا الطلب بعد إغلاق باب الترشح. (بترا)