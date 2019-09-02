قبول 88,3% من إقرارات ضريبة الدخل

عمان- الغد- أعلن حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الاثنين، عن قبول 162039 إقرارات ضريبة دخل تم تقديمها في العام الحالي 2019، كما وردت من المكلفين بدون أي تعديل ضمن عينة الاقرارات المقبولة حيث تم اعتماد الأسس والمعايير والممارسات الدولية في اختيارالعينة .

وبين أبو علي أن الإقرارات التي تم قبولها تشكل ما نسبته 88,3% من إجمالي الإقرارات التي تم تقديمها في العام الحالي عن السنة المالية 2018 وما قبلها وتاتي هذه النسبة لتنسجم مع الممارسات الدولية للضريبة.

وأوضح أبو علي، أنه تم تحويل 21559 إقرارا تم تقديمها للتدقيق،وتشكل ما نسبته 11,7 % من اجمالي عدد الإقرارات التي تم تقديمها.

وأشار إلى أن الدائرة زادت نسبة عدد الاقرارات التي تم قبولها كما وردت من المكلفين ضمن العينة نتيجة للمعاييرالتي تم وضعها لاختيار العينة وكذلك نتيجة لتجاوب المكلفين ومبادرتهم للإعلان عن دخولهم الواقعية والحقيقية .

وقال الدائرة ستواصل اجراءاتها التي تهدف الى تحفيز المكلفين على التجاوب بإلاعلان عن دخولهم الواقعية والحقيقية وبما يعزز مبدأ الثقة مع المكلفين.

وقامت الدائرة بوضع؛ قائمة بأسماء المكلفين الذين تم قبول إقراراتهم المقدمة عن السنة المالية 2018على موقع الدائرة الإلكتروني www.istd.gov.jo، وبإمكان المكلفين إدخال أرقامهم الضريبية من خلال أيقونة الاستعلام عن الإقرارات المقبولة.