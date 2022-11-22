قبيلات: انتقال 25 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومية

قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، اليوم الثلاثاء، إنه جرى طرح عطاء وتنفيذه لصيانة 600 مدرسة ويوجد عطاءات لرفع الكفاءة الإنشائية لـ 8 مدارس.

وأوضحت قبيلات في حديثها لـ”المملكة” أن مجموع العطاءات بلغ 11 مليون دينار أنفق منها 8,849 مليون دينار ويوجد عطاءات قيد الإحالة.

وقالت إن الوزارة تحصل على استثناء من رئاسة الوزراء من قرار وقف طرح العطاءات لحاجة المدارس لعمليات صيانة.

وبينت أنه جرى استلام 20 مدرسة منذ بدء العام الحالي وتوقعت ارتفاع العدد لتوفير غرف صفية تستوعب 30 ألف طالب بنهاية العام، مشيرة إلى انخفاض نسبة المدارس المستأجرة حيث وصلت إلى 18.8%.

وأضافت أنه جرى انتقال قرابة 25 ألف طالب من القطاع الحكومي للقطاع الخاص العام الحالي لكن مشكلة الاكتظاظ ما زالت قائمة في بعض المناطق.