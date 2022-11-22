أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

قبيلات: انتقال 25 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومية

9:48 ص2022-11-22
الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نجوى قبيلات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، اليوم الثلاثاء، إنه جرى طرح عطاء وتنفيذه لصيانة 600 مدرسة ويوجد عطاءات لرفع الكفاءة الإنشائية لـ 8 مدارس.

وأوضحت قبيلات في حديثها لـ”المملكة” أن مجموع العطاءات بلغ 11 مليون دينار أنفق منها 8,849 مليون دينار ويوجد عطاءات قيد الإحالة.

وقالت إن الوزارة تحصل على استثناء من رئاسة الوزراء من قرار وقف طرح العطاءات لحاجة المدارس لعمليات صيانة.

وبينت أنه جرى استلام 20 مدرسة منذ بدء العام الحالي وتوقعت ارتفاع العدد لتوفير غرف صفية تستوعب 30 ألف طالب بنهاية العام، مشيرة إلى انخفاض نسبة المدارس المستأجرة حيث وصلت إلى 18.8%.

وأضافت أنه جرى انتقال قرابة 25 ألف طالب من القطاع الحكومي للقطاع الخاص العام الحالي لكن مشكلة الاكتظاظ ما زالت قائمة في بعض المناطق.

9:48 ص2022-11-22
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock