قبيلات تتوقع هجرة عكسية من المدارس الحكومية إلى الخاصة

توقعت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، انخفاض أعداد الطلبة القادمين من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، العام الدراسي المقبل.

وقالت قبيلات لـ”هلا أخبار”، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يشهد العام الدراسي المقبل “هجرة عكسية” من المدارس الحكومية للمدارس الخاصة، على خلاف العامين الدراسيين الماضيين.

وعزت قبيلات ذلك، إلى استقرار العملية التعليمية العام الحالي، والعام الدراسي المقبل، مضيفة أن التعليم عن بعد كان سبباً رئيسياً في هجرة الطلبة من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية العامين الماضيين.

ولفتت إلى أن أكثر من 130 ألف طالب انتقلوا من مدارس القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية خلال جائحة كورونا.

دليل العودة الآمنة

وفي سياق متصل، قالت قبيلات، إن دليل العودة الآمنة للمدارس العام الدراسي المقبل، لن يكون مشابهاً للذي تم تطبيقه العامين الدراسيين الماضيين.

وأشارت إلى دليل العودة الآمنة العام الدراسي المقبل، سيكون على شكل “دليل إرشادي” صحي للطلبة، وذلك بسبب استقرار الحالة الوبائية في الأردن، والذي سيكون له أثر إيجابي على العملية التعليمية، مضيفة أنه لا حاجة للتشدد بالإجراءات بشكل مشابه للعامين الماضيين.

وكشفت قبيلات عن تعيين 42 ممرضاً في مختلف مديريات التربية والتعليم المنتشرة بالمملكة، بحيث سلمت الوزارة الملف الصحي لهؤلاء الممرضين لمتابعة الأمور الصحية طوال العام الدراسي.

السماح لكل مديرية تربية باستئجار 3 مدارس

من ناحية أخرى، قال قبيلات، إن الوزارة ستبحث مع مديريات التربية في مختلف مناطق المملكة، احتياجاتها لاستئجار مدارس جديدة، للعام الدراسي المقبل.

قبيلات لفتت إلى أن خطط الوزارة تقوم على السماح لكل مديرية تربية باستئجار 3 مدارس، وذلك وفق ما تقتضيه الحاجة بالنسبة لأعداد الطلبة.

وأوضحت أن الوزارة ستبحث خلال الأسبوعين المقبلين، مختلف الإجراءات الإدارية والفنية استعداداً للعام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى الاجتماع مع مدراء التربية لبحث واقع المدارس التابعة لكل مديرية وأعداد الطلبة.