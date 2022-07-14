قبيلات تدعو لبذل الجهود لإنتاج 10 الآف مقعد للعام الدراسي المقبل

أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، ضرورة بذل الطاقة القصوى في إنتاج المقاعد المدرسية لتلبية احتياجات المدارس في المديريات كافة، تنفيذا لخطة الوزارة في إنتاج 10 آلاف مقعد مدرسي لمختلف الأعمار للعام الدراسي المقبل.

وأشارت خلال زيارتها، اليوم الخميس، مركز الأجهزة المخبرية ومستودعات الأثاث المدرسي، التابع للوزارة؛ للوقوف على آليات العمل المتبعة في المستودعات وتجهيزات الأثاث المدرسي، ومدى ملاءمتها واستجابتها لخطط الوزارة، والوقوف باكرا على واقع التجهيزات والاستعداد للعام الدراسي المقبل، إلى إنتاج 4000 مقعد في المدارس الصناعية.

ودعت خلال اطلاعها على ورش صيانة وإنتاج المقاعد المدرسية إلى أهمية استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة بأفضل صورة ممكنة، وتضافر الجهود كافة لتحقيق أهداف الوزارة وخططها التطويرية التي تنفذها، وتوفير الخدمة والبيئة التعليمية الملائمتين للطلبة.

وأشارت قبيلات إلى أن الوزارة تملك عناصر الإنتاج المهني والكوادر كافة التي تتمتع بالخبرات الفنية العالية وتؤهلها لإنتاج الأثاث المدرسي وفق أعلى المواصفات العالمية، مؤكدة استخدام الوزارة للسلم الوزني والهرمي للأطفال في عملية التصميم.

وبينت أن الوزارة تعمل على شراء المواد الخام وتصنيع الأثاث المدرسي في مشاغلها المهنية المنتشرة بمديريات المملكة من خلال المدارس المهنية من خلال كوادر مهنية فنية على قدر عالٍ من الكفاءة.

وكانت مستودعات الوزارة أكملت إجراءات توزيع 9145 جهاز حاسوب، و 461 جاهز لاب توب، و 162 لوح تفاعلي، و 537 “راوتر”، و686 طابعة لمختلف مديريات المملكة.