قبيلات تكشف تعديلات البروتوكول الصحي في المدارس

قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نجوى قبيلات، إن عودة التعليم الوجاهي إلى المدارس لازالت في 20 شباط، بحسب البروتوكول الصحي المعد بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضافت قبيلات، لإذاعة الأمن العام، أن الوزارة قامت بإجراء بعض التعديلات حول البروتوكول تتعلق بعدد أيام الحجر المنزلي مع الإشارة إلى أنه سيعقد اجتماع للجنة الوطنية ومكافحة الأوبئة لمراجعة الأمور المتعلقة بهذا الصدد.

وأشارت إلى أنه من الممكن وجود نقاش في لجنة الأوبئة حول تعديل نسبة إصابات كورونا التي تغلق دوام المدرسة البالغة حاليا 10 بالمئة؛ وذلك في ضوء التوجه الحكومي الرامي بالتخفيف من إجراءات الفيروس.

ونوهت إلى أنه لن يسمح بالبيع من داخل المقصف المدرسي بل من خلال الغرف الصفية مع اقتصار الطابور الصباحي على صف واحد.

وبينت أن المعلم الذي لم يحصل على جرعتي اللقاح يعتبر في إجازة ويتم تعبئة الشاغر من خلال التعليم الإضافي؛ وذلك لتطبيق أمر الدفاع رقم 35.

وأوضحت أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة بشأن دراسة إمكانية تخفيض عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية إذا كان الوضع الوبائي يستدعي ذلك؛ “لذا قد نلجأ للتعليم بالتناوب ولكن حتى اللحظة لا جديد”.

وعن الطلبة الذين يعانون من أمراض نقص المناعة المزمنة، قالت إن هذه الفئة يستمر تعلميها عن بعد بموافقة خطية من ولي الأمر.