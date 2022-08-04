قبيلات توضح تفاصيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

أكدت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، أن الوزارة حتى الآن لم تصدر التقويم المدرسي الرسمي للعام 2022 – 2023، وما تم التصريح حوله سابقا هو مجرد نقاشات جرت داخل لجنة التخطيط كالمعتاد، وبالنهاية هناك قرار تتخذه الوزارة بهذا الصدد سيتم مناقشته مع أعضاء لجنة التخطيط المركزية ووضع السيناريوهات المختلفة ودراسة سلبيات وايجابيات كل سيناريو على حدة.

وأشارت قبيلات في حديثها لإذاعة الأمن العام الخميس، أن الحكومة العام الماضي أخرت التوقيت الصيفي وتماشيا مع هذا القرار اضطرت وزارة التربية والتعليم الى تعديل موعد بدء الدوام المدرسي الصباحي بحيث أصبحت الحصة الأولى تبدأ الساعة التاسعة، ما ادى الى تقلص مدة الحصة الصفية لمدارس الفترتين واصبحت 30 دقيقة للحفاظ على موعد مغادرة الطلبة للفترة المسائية.

وبينت، أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت ان موعد بدء دوام المعلمين سيكون في تاريخ 21 اب الجاري وجاءت تغذية راجعة من المعلمين بأن لديهم التزامات وبعضهم خارج البلاد ويعودوا بتاريخ 24 الشهر الجاري ، مؤكدة تعاون الوزارة مع الزملاء كون تأخير اعلان موعد بدء العام الدراسي جاء من المركز ، منوهة الى ان ما طرح هو توقع لتاريخ بدء العام الدراسي ودوام المعلمين والطلبة ولكنه ليس قرارا نهائيا.

وتوقعت القبيلات أن يعرض التقويم المدرسي بشكله النهائي يوم الأحد القادم على وزير التربية والتعليم ليتم تعميمه بكتاب رسمي بعد ذلك على كافة مديريات التربية في جميع المحافظات ، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على موعد دوام الطلبة “للصفوف الفردية” بتاريخ 31 آب القادم والذي يصادف يوم أربعاء، بينما يكون يوم 1 أيلول الخميس دوام الصفوف الزوجية وذلك لاستكمال لتسليم الكتب المدرسية للطلبة، لبدأ يوم الأحد 4 أب الدوام المدرسي بإنتظام لجميع الصفوف بشكل وجاهي ويومي.