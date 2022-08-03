قبيل اجتماع “أوبك+”.. النفط يتراجع عالميا

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع مجموعة “أوبك+”، المزمع عقده اليوم، مع ترقّب الأسواق تقرير المخزونات الأميركية وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.14% إلى 93.19 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.37% إلى 99.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وتتوقع الأسواق إقرار مجموعة “أوبك+” الإبقاء على مستويات الإنتاج خلال أيلول/ سبتمبر 2022 دون تغيير، أو إقرار زيادة متواضعة بسبب توقعات الطلب الضعيفة ومخاوف حدوث ركود اقتصادي. (RT)