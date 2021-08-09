قتلوا الطفل العلامي بسلوكهم غير الأخلاقي

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 9/8/2021

لا حاجة لتحقيق دائرة التحقيق العسكرية كي نعرف بأن الجنود الذين قتلوا الطفل محمد العلامي، داخل قرية مولده بيت أمر عملوا بخلاف توقعات أخلاقية أساسية توجد لنا بالنسبة لسلوك الجيش في قلب السكان المدنيين.

لا يزال من السابق لأوانه ان نعرف إذا كان القادة سيساندون الجنود الذين طاردوا التندر الذي كان فيه ثلاثة أطفال، وفتحوا النار الفتاكة عليه، أم ربما ستتخذ تجاههم خطوات عقابية ما. إذا ما اتخذت بالفعل خطوات عقابية – فماذا ستكون عليه؛ وهل ستتخذ كي تكون مثابة تغطية قفى ام كي توضح للجنود ما هي قيمة حياة طفل فلسطيني، حلم بأن يعمل في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، ساعد عمه في حقل الفلفل وفي أيلول (سبتمبر) كان سيبلغ عامه الثاني عشر.

ولكن واضح منذ الآن موضوع آخر: جهاز الأمن في إسرائيل سارع إلى معاقبة الأب الثاكل، مؤيد بعد أن قتل الجنود ابنه في 28 تموز (يوليو). فقد ألغى جهاز الأمن تصريح عمله في إسرائيل. هكذا قال له زميله في العمل الإثنين الماضي، أمام مراسلة “هآرتس” عميره هاس.

التقرير لم يفاجئه، إذ إن كثيرين آخرين حصل معهم هذا من قبل: فلسطينيون (استشهد) قريب عائلة لهم من الدرجة الأولى بنار الجيش الإسرائيلي – يلغى تصريح عملهم في اسرائيل تلقائيا. ففي الحاسوب يتلقون تصميم “ممنوعين أمنيا”. ولا يدور الحديث فقط عن أقرباء (الشهيد) ممن كانوا مشاركين في مواجهة مسلحة، أو قريبين (لشهداء) نفذوا عملية ضد إسرائيليين. ويدور الحديث أيضا عن فلسطينيين قتل الجنود أعزاءهم في ظروف مدنية صرفة، خارج كل حدث يعرف كقتالي أو حتى خلال مظاهرة، أو حين لا يكون (للشهداء) أي صلة بمثل هذا الحدث.

بعد ذلك فقدان العمل، كقرار تعسفي ليس فيه أي مراعاة لهوية المصاب، يصبح جزءاً لا يتجزأ من الظلم.

روى العلامي انه كان من قبل ممنوعا عن تلقي تصريح عمل في إسرائيل “لأسباب أمنية”، لأنه في آذار(مارس) 2002 قتل جنود أخاه أمجد. فحصت منظمة “بتسيلم” الموضوع في حينه وقضت بأن الأخ لم يكن مشاركا في القتال. قبل بضع سنوات أزيل عنه المنع الأمني، وبدأ العلامي بالعمل في إسرائيل. ومن أقواله لـ “هآرتس” أول من أمس يبدو أنه راضيا عن العمل (تزفيت شوارع، وفي أحيان أيضا في ساعات الليل)، وإن علاقاته مع مشغليه جيدة. هذه ما رواه لـ “هآرتس” في مكالمة هاتفية، بأن رب عمله طلب تجديد تصريح عمله ولكن قيل له إن الموضوع يفحص “لدى المخابرات”.

القليل الذي يمكن لجهاز الأمن أن يفعله الآن هو أن يعيد تصريح عمل الأب الثاكل، مؤيد العلامي.