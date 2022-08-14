قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية استهدفت ريف دمشق وطرطوس

أعلن مصدر عسكري سوري مساء الأحد، أن 3 عسكريين قتلوا، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة “سانا” أن العدوان خلف بعض الخسائر المادية.

وصرح بأنه حوالي الساعة 20.50 من مساء الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق.

وأوضح أن العدوان تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس.

وأكد أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأكدت “سانا” أنه قد “تمت السيطرة على الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي”.

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي”. – وكالات