قتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابول

عمان- أكد مسؤولون أميريكيون سقوط قتلى وجرحى، جراء تفجيرين على الأقل، اليوم الخميس، أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة على (تويتر) أن انفجارا وقع أمام بوابة “أبي” الرئيسية، واصفا إياه بـ”هجوم مركب خلّف ضحايا بين الأميركيين والمدنيين”.

كما أشار كيربي إلى أن انفجارا آخر، على الأقل، دوّى أمام فندق “بارون”، مقابل المطار، والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حركة “طالبان” تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

وأكدت قناة “فوكس نيوز” وجود 3 عسكريين أميركيين على الأقل بين الجرحى، فيما ذكر مسؤول أميركي لـ”رويترز” أن عدد الضحايا في صفوف عسكريي الولايات المتحدة مرشح للارتفاع، وفقا للمعطيات الأولية.

ويرجح أن انتحاريا فجر نفسه أمام بوابة “أبي”، وسط حشد من المواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم.

ونقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي وشخص مطلع آخر قولهما أن تنظيم “داعش” الإرهابي يقف وراء الهجوم.

من جهتها، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن وزارة الدفاع البريطانية القول “نعمل بشكل عاجل لمعرفة ما حدث وأثره على جهود الإخلاء الجارية”.

وأضافت الوزارة “يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين والمواطنين الأفغان، ونحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي على المستوى العملياتي بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث.”-(بترا)