قتلى وجرحى في اعتداء بمدينة فيرتسبورغ الألمانية

عمان- سقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فيرتسبورغ الألمانية، الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نفذ طعنا.

وقالت الشرطة، إنه تم اعتقال المهاجم مؤكدة أن لا خطر يهدد السكان ولكنها لم تدل بأي تفاصيل عن دوافعه.

ونقلت شبكة يورونيوز الأوروبية عن الصحافة الألمانية ، أن ثلاثة اشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.–(بترا)