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قتلى وجرحى من الشرطة العراقية باشتباكات مع عناصر ارهابية

8:41 ص2022-07-20
قوات عراقية

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أكدت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة ستة من عناصرها، باشتباكات مع مجموعة إرهابية في صلاح الدين.
وقال مصدر بشرطة صلاح الدين، اليوم، إن قوات الشرطة الاتحادية خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مطيبيجة بصلاح الدين 200 كلم شمال بغداد.
وأضاف أن حصيلة الاشتباكات كانت قتيلين و4 جرحى من الشرطة الاتحادية.
وأشار إلى أن مناطق صحراوية في صلاح الدين تواجه تحديات أمنية بسبب هجمات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي.
–(بترا)

8:41 ص2022-07-20
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