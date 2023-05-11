قتل الأطفال يوحد الأضداد

هآرتس

بقلم: يوسي كلاين

ليس هنالك مثل قتل الاطفال من أجل توحيد الآراء وتقريب القلوب. منذ 18 اسبوعا ونحن نحارب احدنا الآخر ولا نجد احدا يقرب بيننا. وبعد ذلك جاء قتل الاطفال في قطاع غزة واثبت انه مع كل هذا نحن اخوة. لقد سقطت الحواجز ونسيت الكراهية. لبيد وضع ذراعا معزية على كتف بيبي، غانتس الذي يستند على كتف ماي غولان، متفاجئ لأن الكنيست لم تقف جميعها وتنشد بصورة تلقائية نشيد “الامل”. يجب بالاعتراف، قتل الاطفال هو الافظع من بين الاعمال الاجرامية. ليس هنالك جريمة احقر منه. هذه هي حقارته وهذه هي قوته. هو رادع، هو فعال، هو يضخ دما جديدا ونضرا في الشرايين. لمن كان لديه شك بشأن كون سلاح الجو قوي ومهدد، جاء قتل الاطفال واثبت انه من المبكر جدا تأبينه. هو قوي، هو مرعب، هو يواجه جيشا عظيما مكونا من 30 الف جندي ليس لديهم أدوات للحرب الجوية. هو ينتصر ان لم يكن بالضربة القاضية فبالنقاط، وان لم يكن بالنقاط فبمساعدة محللي النفتالين في التلفزيون. قتل الاطفال وقصف المدنيين هي اعمال رادعة وفعالة اكثر من “بنك الاهداف” واكثر من “تدمير” سيئ الذكر، اكثر من اي محاولة “تصفية بنية الارهاب بصورة نهائية تماما”.

قتل الاطفال يستهدف الايلام، والمس بالنقطة الاكثر حساسية. هو لا يهدف لوقف الارهاب، هو يستهدف ردع الارهابيين واسعادنا. عندما يتحدث ايتمار بن غفير عن ضربة مؤلمة، هو يقصد، هكذا اتخيل، بالضبط هذا الامر. فعليا عليه أن يعدل شعار انتخاباته، لا “50 مخربا قتيلا مقابل كل صاروخ”، بل “50 طفلا قتيلا مقابل كل صاروخ”. سيكون في مقولة كهذه له شيء ما يوسع القلب ويرسخ الامل، رغم ان الجميع يعرفون أنه بعد راحة مناسبة، وارتفاع في الاستطلاعات وانتهاء شهادة آري هارو سنكون مستعدين للعملية القادمة. قتل الاطفال هو خطوة فعالة تحفر في الذاكرة. من يذكر المخربين الذين قتلناهم، اولئك الذين بسببهم قرر بن غفير كم هذه العملية؟ قتلتا اثنين؟ سيأتي أربعة بدلا منهم. حيث اننا كنا قد شاهدنا هذا الفيلم سابقا. ولكن صور علي عز الدين ابن الثمانية واخته ميار ابنة الـ12 ليس بالإمكان نسيانها. هما يبدوان مشابهين جدا لأطفالنا – حيث ان كل واحد يعرف طفلا في عمره مشابه – والتفكير باننا قتلناه لا يسبب لنا ارتياحا. هذه الافكار ستطاردنا طوال الوقت.

هذه الصور ليست مجرد “ضربة خفيفة على الجناح. لا أنه جاء طيارا، صعد على الطائرة، وقتل هذا العدد من الاشخاص الذين ليس لديهم اسماء ولا صور، وعاد الى وجبة غدائه. هنا، نتحدث عن الاطفال القتلى من غزة، يدور الحديث عن النظرات التي ستلاحقه طوال حياته وستظهر في كوابيسه. انا واثق من أنه في دورة الطيران يعدون الطلاب المتدربين لحالة كهذه – حالة فيها ضميرهم الشخصي سيقف امام تناقض مع واجبهم المهني.

أنا واثقة من أن طيارينا الشجعان، اولئك المعارضة للاصلاح والذين يحمون الديمقراطية، والذين يضحون بانفسهم صباح مساء من اجل الحفاظ على امننا وسلامتنا، تم اختيارهم ايضا بناء على مناعتهم النفسية وقدرتهم على مواجهة التهمة الفظيعة التي تكتنف قتل اطفال ابرياء. ربما ايضا انهم يمنعونهم من رؤية الدمار الذي الحقوه بالعائلات وبالنساء وبالاطفال. ربما انه مثل مجموعة مطلقي النار الذين يقفون لإعدام شخص ما، ايضا هم يوزعون التهمة فيما بينهم، لئلا تقع التهمة على واحد منهم.

قتل الاطفال ليس فقط يستهدف ردع المخربين. عندما تحدث وزراء هذه الحكومة عن الضربة المؤلمة فانهم كانوا يوجهون كلامهم لنا لكي نفهم انهم ليسوا انهزاميين، ضعفاء وعاجزين مثل الحكومة السابقة. هم بالتأكيد نجحوا! حقا اصابة في منتصف الهدف تماما. صور الاطفال صادمة.

ربما يتوجب أن نطلب من الفيسبوك ان يمنع نشر صور كهذه، والتي تسبب قرفا كبيرا وتحول الانظار عن العملية الرائعة لسلاح الجو او نحو امور تافهة سبق وانشغلنا بها.