قتل شقيقته خنقاً وأخفى جثتها بأحد الأودية في مادبا

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن أحد فرق التحقيق المُشكلة بتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمتابعة القضايا الهامة المجهولة، تمكنت من كشف ملابسات مقتل سيدة في محافظة مادبا منذ عام 2016، والقبض على مرتكب الجريمة.

وفي تفاصيل القضية، فقد تم في عام 2016 التبليغ عن فقدان وتغيب سيدة عن منزلها من قبل ذويها، وجرى التعميم عن تلك السيدة واعتبارها متغيبة عن منزلها منذ ذلك التاريخ.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق من الأمن الوقائي وعند إعادة فتح ملف القضية اشتبه بوجود شبهة جنائية في تغيبها بعد جمع المعلومات حولها وظروف تغيبها، وقادت التحقيقات للاشتباه بشقيق السيدة وجرى استدعاؤه، واعترف بالتحقيق معه بقتل شقيقته خنقاً اثر خلافات وقعت بينهما وإخفاء جثتها في أحد الأودية في محافظة مادبا.

وأكد أنه جرى إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان إخفاء جثة المغدورة وجرى الاستدلال عليها وإخراجها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية.-(بترا)