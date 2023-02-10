قتيلان إسرائيليان و6 إصابات بدهس بالقدس المحتلة

عواصم – قتل إسرائيليان وأصيب 6 آخرون أمس في “عملية دهس” نفذها فلسطيني قرب مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن منظمة الإسعاف الحكومية “نجمة داوود الحمراء” أنّ إسرائيليين قُتلا وأصيب 6 آخرون أحدهم بحالة خطرة، في عملية الدهس، فيما تم “تحييد المنفذ”، وفق إعلام عبري.

وقالت الهيئة إن السائق صدم عددا من المارة عند محطة حافلات، قبل أن “يتم تحييده”، ولم تكشف الشرطة عن هوية منفذ العملية.

في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز قوات الأمن في المنطقة، وإلقاء القبض على أي أشخاص لهم صلة بالمهاجم وتطويق منزله.

إلى ذلك نقل مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو من أنها ستعد أي نقل للسلطات المدنية في الضفة الغربية المحتلة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطوة نحو ضمها لإسرائيل.

ولفت موقع “أكسيوس” (Axios) الأميركي أن إدارة بايدن تعارض أي تحركات من قبل إسرائيل يمكن أن تعرقل جهود التفاوض على حل الدولتين، بما في ذلك “التوسع الاستيطاني والضم”.

وأضاف المسؤولون أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التقت مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين إسرائيليين كبارا في القدس الأسبوع الماضي لمناقشة التصعيد في الضفة الغربية.

وذكر المسؤولون أن ليف أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية قلقة بشأن احتمال نقل بعض السلطات في الضفة الغربية من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى سموتريتش.

وأشارت ليف خلال اللقاء إلى إن القيام بتلك الخطوة سيزيد من “تعقيد الوضع” في الضفة الغربية المحتلة، في وقت يلزم فيه خفض التصعيد، وفقا للمسؤولين.

وكان زعيم حزب الصهيونية الدينية سموتريتش تعهد مطلع الشهر الحالي بأن إسرائيل لن تجمد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله، في ختام جولة دبلوماسية مكثفة سعى خلالها لخفض التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وخلال لقاء رام الله، أكد بلينكن أن الرئيس الأميركي ما زال ملتزما بمبدأ حل الدولتين، ويعارض أي خطوة تعرقل تحقيق ذلك، كما شدد على أن الولايات المتحدة تعارض سياسات الهدم والطرد والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة.

وبُعيد اللقاء، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي “ضغط” على رئيس السلطة الفلسطينية لقبول “خطة أمنية تعيد سيطرة السلطة على مدينتي نابلس وجنين”.

وأضاف الموقع أن الخطة الأميركية تشمل “تدريب قوة فلسطينية خاصة لمواجهة المسلحين” في الضفة الغربية المحتلة.

كما أشار “أكسيوس” إلى أن “الفلسطينيين تحفظوا على الخطة الأميركية” لأنها لا تتضمن التزامات على إسرائيل، منها على سبيل المثال خفض وتيرة الاجتياحات العسكرية للمدن الفلسطينية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر اقتحام تشنه القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغل الاحتلال في عمق مخيم جنين وتسبب في استشهاد 10 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وإصابة عشرات، بعضهم في حالة خطيرة، وأعقبت ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قُتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الحالي 43 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، في حين استشهد 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وغزة، بينهم 61 طفلا العام الماضي.

في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين أمس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس على المعتصمين في محيط مبنى مهدد بالهدم، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وداهمت قوات الاحتلال محيط المبنى المهدد بالهدم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المعتصمين، وأزالت العلم الفلسطيني من على جدرانه.

وكان عشرات الفلسطينيين، قد أدوا صلاة جمعة أمس أمام المبنى بسلوان، رفضا لقرار الاحتلال لهدمه، علما أنه مكون من 13 شقة سكينة، وسيؤدي الهدم إلى تشريد أكثر من مئة شخص، غالبيتهم من الأطفال.

وأعلن نشطاء المقدسيين، بدئهم اعتصام مفتوح، رفضا لسياسة هدم المنازل.

وفي كفر قدوم أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بقنابل الصوت والغاز التي أطلقت بكثافة صوب المشاركين بمسيرة البلدة السلمية الأسبوعية شرق قلقيلية، رفضا للاستيطان، وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.

وخلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس أصيب عدد من الفلسطنيين بالاختناق، وآخر بالحروق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب، شاب فلسطيني بجروح، إثر قيام مستوطن بدهسه بشكل متعمد في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل ولاذ بالفرار، فيما نقل الشاب الى المستشفى.

وفي الاغوار لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس المتنزهين أثناء استجمامهم في الطبيعة، واحتجزت اثنين منهم، شرق مكحول بالأغوار الشمالية.-(وكالات)