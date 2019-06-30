قتيلان وجريحان في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

بيروت – قتل شخصان وأصيب آخران، اليوم الأحد، جراء تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب، لإطلاق نار في بلدة قبرشمون إحدى قرى قضاء عالية في محافظة جبل لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني أن 3 من مرافقي الوزير الغريب، وشخص آخر من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، أصيبوا في إطلاق نار على موكب الوزير وهو في طريقه إلى منطقة قبرشمون، ما أسفر عن مقتل اثنين من مرافقي الوزير وجرح مرافق ثالث بالإضافة إلى إصابة عضو الحزب الاشتراكي.

وأوضح المصدر أنه وخلال محاولة موكب الوزير الغريب المرور بين بلدتي قبرشمون والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، حصل احتكاك تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل اثنين وجرح اثنين آخرين.

وأجرى رئيس الوزراء سعد الحريري سلسلة اتصالات شملت وزير الخارجية جبران باسيل والمسؤولين في قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي ومدير قوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات في الجيش؛ لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.-(بترا)