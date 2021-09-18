قتيلان و19 جريحاً على الأقل بتفجيرين في أفغانستان

جلال أباد– قُتل شخصان وأصيب 19 آخرون اليوم السبت في تفجيرين على الأقل في مدينة جلال أباد، كبرى مدن شرق أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤول في مستشفى ووسائل إعلام محلية.

وقد استهدفت قنبلتان على الأقل سيارات لقوات الأمن التابعة لحركة طالبان، بحسب مصادر متطابقة، في ما يعد أولى الهجمات الدامية منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 30 آب/أغسطس بعد أن استمر وجودها عقدين.

وتحدث مسؤول من دائرة الصحة في ولاية ننغرهار، وعاصمتها جلال أباد، عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 18 فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 19 آخرين.

فيما أظهرت صورة التقطت في الموقع وحصلت عليها وكالة فرانس برس شاحنة صغيرة خضراء عليها علم طالبان وقد تهشم غطاء المحرك، وسط الحطام.

ويذكر أن جلال أباد هي عاصمة ننغرهار، أبرز معقل لعناصر تنظيم داعش الارهابي في أفغانستان وهم خصوم طالبان والذين تبنوا الهجوم الدموي الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص في مطار كابول في نهاية شهر آب/اغسطس.

وعادت حركة طالبان إلى السلطة منتصف آب/أغسطس بعد انسحاب القوات الأميركية وانهيار الحكومة التي دعمتها. وتعهدت بارساء السلام والأمن، معتبرة أن نهاية الوجود العسكري الغربي ستجعل من الممكن إنهاء العنف الذي ينهش البلاد منذ عقود. (ا ف ب)