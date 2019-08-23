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قتيلة إسرائيلية ومصابان بجراح خطرة بتفجير عبوة قرب رام الله (فيديو)

منذ 4 ساعات
أرشيفية

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الغد- قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إنّ إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران هما والدها وشقيقها بجراح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارتهم قرب مستوطنة دوليف غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان جيش الاحتلال قال في بيان بوقت سابق: إن ثلاثة مصابين سقطوا في عملية (فدائية) بالقرب من رام الله، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص، وأن القوات الإسرائيلية تجري أعمال بحث في المكان.

وقبيل ذلك قال موقع “والا” العبري: إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء انفجار العبوة، وأن طائرة مروحية وصلت لنقلهم للعناية الطبية، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

ومستوطنة دوليف مقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي رام الله، وتقع على بعد 40 كم شمال غرب القدس المحتلة.

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